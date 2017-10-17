FETÖ şüphelileri, Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA) - EDİRNE\'de yasa dışı yollardan Yunanistan\'a kaçmak isteyen FETÖ şüphelisi 2 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı. \'ByLock\' kullanıcısı olduğu belirlenen şüphelilerin bulunduğu araçta, Meriç Nehri\'ni geçmek için kullanacakları lastik bot da ele geçirildi.

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yunanistan sınırındaki Elçili Köyü\'ndeki denetimleri sırasında, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Araç sürücüsü 23 yaşındaki E.K., İstanbul Kartal Fen Lisesi\'nde rehber öğretmenlik yaparken, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen 38 yaşındaki R.B. ve öğrenci yurtlarında görevli 37 yaşındaki V.Y. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Araç içerisinde, yasa dışı yollardan Yunanistan\'a geçmek için kullanılan şişme bot ele geçirildi.

Yapılan incelemede meslekten ihraç edilen eski öğretmen R.B. ve V.Y.\'nin, örgütün şifreli haberleşme programı \'ByLock\' kullanıcısı olduğu belirlendi. Ayrıca R.B.\'nin 2016 yılının Şubat ayında yurt dışına kaçarken, yakalandığı ve denetimli serbestlik şartıyla serbest bırakılarak, hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulduğu belirlendi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen araç sürücüsü E.K. ve diğer şüpheli V.Y., mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu. Diğer şüpheli R.B. ise işlemleri için Edirne Emniyet Müdürlüğü\'ne teslim edildi.