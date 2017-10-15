FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE\'de yasa dışı yollardan Yunanistan\'a kaçmak isteyen 3 şüpheli yanlarında 2 çocukla yakalandı. Yapılan incelemede şüphelilerin FETÖ soruşturması kapsamında arandığı ve \'ByLock\' kullanıcısı olduğu belirlendi.

Edirne\'deki 54\'ncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı, sınır devriyeleri Yunanistan sınırındaki Üyüklütatar Köyü\'ndeki 1\'nci derece askeri yasak bölgede 2\'si kadın 3 şüpheli ve 2 çocuk yakaladı. Yunanistan\'a yasa dışı yollardan geçmek istedikleri sırada yakalanan 3 şüphelinin FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeliği suçlamasıyla Ankara ve Konya\'daki mahkemeler tarafından arandığı ve örgüt içindeki haberleşmeyi sağlayan cep telefonu uygulaması \'ByLock\' kullanıcı olduğu tespit edildi. Çocuklar yakınlarına teslim edilirken, gözaltına alınan 3 şüpheli ifadeleri için Edirne İl Jandarma Komutanlığı\'na teslim edildi. Soruşturma sürüyor.

ÜYÜKLÜTATAR KAÇIŞ NOKTASI

Edirne\'nin Yunanistan sınırındaki Üyüklütatar Köyü, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında arama kararı bulunan şüphelilerin yeni kaçış noktası haline geldi. Daha önce Edirne\'nin Meriç İlçesi\'nde nehirden botla kaçmayı deneyen 1 yılda 100 kadar FETÖ şüphelisi yakalandı. Hudut devriyeleri ve jandarma ekiplerinin sıkı denetimleri sonrasında FETÖ şüphelileri son 1 aydır Meriç İlçesi yerine yine Yunanistan sınırındaki Üyüklütatar köyünü tercih etmeye başladı. Özellikle 15 Temmuz darbe girişiminin ardından helikopterle Yunanistan\'a kaçan 8 askerin iade edilmemesi üzerine FETÖ şüphelileri, sığınma umuduyla Yunanistan\'a kaçmaya çalışıyor. Son 1 hafta içerisinde çoğunluğu meslekten ihraç edilen öğretmen, başbakanlık raportörü ve \'mahrem imam\' ve \'emniyet imamı\' olduğu öne sürülen 11 FETÖ şüphelisi Üyüklütatar köyünden Yunanistan\'a kaçmaya çalışırken yanlarında plastik botlarla yakalandı. Şüphelilerin büyük çoğunluğunun ise örgüt içerisindeki haberleşmeyi sağlayan cep telefonu uygulaması \'ByLock\' kullanıcısı olduğu ortaya çıktı. Edirne kent merkezine 15 kilometre mesafedeki köy, Yunanistan ile Türkiye sınırını belirleyen Meriç Nehri\'ne de 500 metre uzaklıkta bulunuyor.



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