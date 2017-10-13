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FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isteyen 1'i kadın 5 şüpheli, hudut askerleri tarafından yakalanırken, yapılan incelemelerinde FETÖ şüphesiyle arandıkları ve 'ByLock' kullanıcısı oldukları tespit edildi

13 Ekim 2017 20:47

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE\'de yasa dışı yollardan Yunanistan\'a geçmek isteyen 1\'i kadın 5 şüpheli, hudut askerleri tarafından yakalanırken, yapılan incelemelerinde FETÖ şüphesiyle arandıkları ve \'ByLock\' kullanıcısı oldukları tespit edildi.
Edirne 54\'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı hudut devriyeleri, Yunanistan sınırındaki Üyüklü Köyü\'nde yasa dışı yollardan sınırı geçmek isteyen 1\'i kadın 5 şüpheli yakaladı. Sınır karakolunda yapılan incelemede şüpheliler A.S., S.A., S.B., M.G. ve T.K.\'nın \'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan arandığı ve \'ByLock\' kullanıcı olduğu belirlendi. İşlemlerinin ardından jandarma ekiplerince teslim edilen şüphelileri, elleri önden kelepçeli olarak adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin adliyedeki soruşturması sürüyor.

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