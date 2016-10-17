FETÖ şüphelileri TIR dorsesinde Bulgaristan'a kaçarken yakalandı

Darbe girişiminin ardından "FETÖ" soruşturması kapsamında görevden ihraç edilen ve haklarında yakalama kararı bulunan komiser, öğretim görevlisi, öğretmen, eski gazetecinin de bulunduğu 7 şüpheli, TIR dorsesinde saklanarak Bulgaristan'dan Roman'ya ya giderken yakalandı.

Sol'un haberine göre, Avrupa'ya ihracat yükü taşıyan plakası açıklanmayan ve Türk sürücünün kullandığı TIR, geçen çarşamba günü Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Bulgaristan'a, cuma günü de bu ülke üzerinden Romanya'ya geçmek isterken, Bulgar gümrük ve polis ekiplerince arandı. TIR'ın dorsesinde yapılan aramada ihracat yüklerinin arasına gizlenmiş 7 kişi yakalandı. Yapılan incelemede Türk vatandaşı olduğu belirlenen 7 kişi, Bulgaristan tarafından Kapıkule Sınır Kapısı üzerinden Türkiye'ye aide edildi. Türk TIR sürücüsü ise Bulgar polisi tarafından "insan kaçakçılığı yaptığı" suçlamasıyla tutuklandı.

"FETÖ" şüphesi çıktı

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince teslim alınan 7 kişinin "FETÖ" soruşturma kapsamında haklarında "yakalama" kararı olduğu ortaya çıktı. Yapılan kimlik kontrolünde şüphelilerin Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ndeki görevlerinden ihraç edilen komiserler Yunus D. Abdülkadir Ç. ve Kocaeli'de görevli komiser Uğur S., Malatya İsmet İnönü Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Yrd. Doç. Dr. Yunus Hayri Y., Zaman Gazetesi Osmaniye eski muhabiri Fethi A., Burdur Yunus Emre Ortaokulu'nun görevinden ihraç edilen Fen Bilgisi öğretmeni Soner Ö. ve uyuşturucudan suç kaydı bulunan esnaf Ömer Ö. olduğu ortaya çıktı.

Önce serbest bırakıldı, sonra tutuklandı

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'nde ifade alma işlemi tamamlanan şüphelilerden öğretmen, Soner Ö., Edirne Adliyesi'ne sevk edildi. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanılan Burdur'daki mahkeme tarafından ifadesi alınan Soner Ö., yurt dışına kaçak yollardan çıkmak suçundan serbest bırakıldı. Adliyeden çıkan şüpheli Soner Ö., Edirne Şehirlerarası Otobüs Terminali'nden İstanbul'a gitmek için otobüse bindiği sırada "FETÖ" soruşturması kapsamında yeniden yakalanarak gözaltına alındı. SEGBİS üzerinden yeniden ifadesi alınan Soner Ö., bu kez "FETÖ'ye üye olmak" suçundan Burdur nöbetçi mahkemesi tarafından tutuklanarak Edirne Kapalı Cezaevi'ne konuldu.

Arandıkları şehirlere gönderildiler

Emniyette işlemleri tamamlanan FETÖ şüphelileri komiserler Yunus D., Abdülkadir Ç. ve Uğur S. ile Yrd. Doç. Dr. Yunus Hayri Y., eski muhabir Fethi A., Ömer Ö. Edirne Sultan 1'nci Murat Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından haklarında "yakalama kararı çıkaran" şehirlere gönderildi. Şüpheli polislerden biri hastane çıkışında gazetecilere dönerek "At izi, it izine karıştır arkadaşlar" dedi. Neden kaçtıklarının sorulması üzerine ise cevap vermedi. Tutuklanan Türk TIR sürücüsünün de "insan kaçakçılığı" suçundan alacağı cezasını tamamlamasının ardından Bulgaristan'dan Türkiye'ye aide edileceği belirtildi.