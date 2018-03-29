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FETÖ şüphelileri, çocuklarıyla Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Ünsal YÜCEL/İPSALA (Edirne), (DHA)- EDİRNE'nin İpsala ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, Yunanistan'a kaçmak isteyen FETÖ/PDY şüphelisi 5 kişi yanlarındaki 4 çocuğu ile yakalanarak, gözaltına alındı

29 Mart 2018 20:03

Ünsal YÜCEL/İPSALA (Edirne), (DHA)- EDİRNE\'nin İpsala ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, Yunanistan\'a kaçmak isteyen FETÖ/PDY şüphelisi 5 kişi yanlarındaki 4 çocuğu ile yakalanarak, gözaltına alındı.
Edirne İl Jandarma Komutanlığı ve İpsala İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Paşaköy mevkiindeki arazide Yunanistan sınırına yaya olarak ilerleyen 4\'ü çocuk, 9 kişiyi yakalayarak, gözaltına aldı. Edirne İl Jandarma Komutanlığı\'na götürülen şüphelilerin, FETÖ/PDY soruşturması kapmasında Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü\'nden KHK ile ihraç edilen, örgütün asker ve mahrem Deniz Kuvvetleri personelinden sorumlu sivil imamı olan, Ankara 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nce \'Silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan aranan B.Ç. (41), Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü\'nden KHK ile ihraç edilen, 2010 KPSS soruşturma şüphelisi olarak adli kontrol kararı ile serbest bırakılan G.Ç. (37), Bank Asya\'da 2014 sonrası artan hesabı olan Ö.F.K. (39), \'ByLock\' kullanıcısı olduğu belirlenen ve Bank Asya\'da 2014 sonrası artan hesabı bulunan Y.K. (38), askeri okulla ilişiği kesilen öğrenciler arasında bulunan ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturmasından dolayı adli kontrol kararı ile serbest bırakılan L.Ö. (22) ile A.S.Ç., İ.L.Ç., N.K., Y.A.K. isimli çocuklar oldukları tespit edildi.
Yakalanan 4 çocuk işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilirken, B.Ç. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu. Diğer 4 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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