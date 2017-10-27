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'FETÖ' soruşturmasından 2 kaymakam açığa alındı

İçişleri Bakanlığı, kaymakamları 'FETÖ' ile bağlantılı olduğu iddiasıyla açığa aldı

27 Ekim 2017 01:53

Elazığ'ın Ağın İlçe Kaymakamı Abdullah Özadalı ile Adıyaman’ın Samsat Kaymakamı Yusuf Yıldırım 'FETÖ' soruşturması kapsamında açığa alındı.

İçişleri Bakanlığı, 'FETÖ' ile bağlantısı olduğu iddia edilen Ağın Kaymakamı Abdullah Özadalı'yı görevden uzaklaştırdı.

Özadalı, 15 Ekim 2016 tarihinden beri Ağın Kaymakamı olarak görev yapıyordu.

İçişleri Bakanlığı tarafından 'FETÖ' ile mücadele kapsamında görevden uzaklaştırdığı 1 vali yardımcısı ve 5 kaymakam arasında Adıyaman’ın Samsat Kaymakamı Yusuf Yıldırım da bulunuyor.

Yaklaşık 1 yıl önce Samsat ilçesinde göreve başlayan Yusuf Yıldırım’a görevden alındığına dair tebliğin yapıldığı öğrenildi. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacak soruşturma sonrasında Kaymakam Yılıdırım'ın göreve dönüp dönmeyeceği netlik kazanacak.

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