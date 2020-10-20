FETÖ soruşturmasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki 21'i muvazzaf 34 astsubay hakkında gözaltı kararı

FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki "mahrem" yapılanmasına yönelik soruşturmada 21'i aktif görevde 34 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada 21'i aktif görevde 34 astsubayın sivil imamlar ile temas kurdukları tespit edildi.



Sulh Ceza Hâkimliği'nin verdiği gözaltı kararının ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri tarafından 14 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

*Muvazzaf: Silahlı kuvvetlerde çalışan, mesleği askerlik olan (subay ve astsubay).