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FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan 10 akademisyen tutuklandı

Elazığ’da Fırat Üniversitesi’ne yönelik düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 10 akademisyen tutuklandı

26 Eylül 2016 23:01

Elazığ’da Fırat Üniversitesi’ne yönelik düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan, aralarında profesör ve doçentlerin de bulunduğu 10 şüpheli tutuklandı.

Fırat Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’nın FETÖ soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırdığı aralarında profesör ve doçentlerin de bulunduğu 24 şüpheli hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yakalama kararı çıkarılmıştı. Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 gün önce 24 şüphelinin yakalanması için operasyon yapmıştı. Operasyonda şüphelilerden 19’u gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan 19 akademisyen bugün adliye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen 19 şüpheliden 10'u tutuklanırken, 9'u adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

 

 

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