FETÖ soruşturmasında el konulan at ve köpek ihaleyle satıldı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'deki FETÖ/PDY soruşturmasında, OHAL\'le kapatılan bir şirkete ait Haflinger cinsi 19 yaşında at ile Golden Retriever cinsi köpek, ihaleyle satıldı.

FETÖ/PDY soruşturmasında, Denizli\'de bulunan Nörobilim Tıp Merkezi, OHAL kapsamında kapatıldı. Tıp merkezinin mallarına ise el konuldu. El konulanlar arasında tıp merkezine ait, zihinsel engellilerin eğitimde kullanılan \'Haflinger\' cinsi 19 yaşındaki 1 at ile \'Golden Retriever\' cinsi eğitimli 1 köpek de bulunuyor. İki hayvanın satılması için bugün Defterdarlık Müdürlüğü\'nde ihale açıldı. İhaleye, hayvanların emanet olarak bulunduğu Denizli At Çiftliği Kulübü\'nün sahibi Tamer Tekin ile Hayvanları Koruma Derneği\'nden bir yetkili katıldı. At ve köpek için 840 lira olarak açılan ihalede, fiyat bin 550 liraya kadar çıktı. İhaleyi, Tamer Tekin kazanarak at ile köpeği satın aldı.

Denizli At Çiftliği Kulübü Sahibi Tamir Tekin, el konulan at ve köpeğin emanet olarak çiftlikte bulunduğunu belirterek, \"İhaleye iki kişi girdik, ben en son bin 550 liraya kadar çıkıp, ikisini de satın aldım. Köpeği sahiplendireceğiz. Biz kulüp olarak Haflinger cinsi 19 yaşındaki atı, zihinsel engelli olan 10 yaşındaki Kağan Özmert için satın aldık. Kağan, bu atla eğitim görüyordu ve onu çok seviyordu. Atı ona hediye edeceğiz. Zaten at da zihinsel engellilerin eğitiminde kullanılıyordu\" dedi.



FOTOĞRAFLI