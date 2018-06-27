FETÖ soruşturmasında 99 kişiye gözaltı kararı; aralarında general de var

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 'FETÖ' soruşturmasında Hava Kuvvetlerinden biri eski tuğgeneral, 30'u eski pilot 99 kişi için gözaltı kararı verildi.

Gözaltı kararı bulunan askerlerin 78'i daha önce aynı soruşturma kapsamında açığa alındı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "FETÖ soruşturması kapsamında, eski Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş'in örgüt mensuplarıyla, FETÖ'nün mahrem imamlar ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı kontörlü telefonlar ile ankesörlü telefon ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştiği tespit edildi" denildi.

Sabah saatlerinde başlayan operasyonun eş zamanlı olarak 20 ilde devam ettiği bildirildi.

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