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FETÖ soruşturmasında 94 asker tutuklandı

19 Eylül 2020 21:15

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında, gözaltına alınan 2’si binbaşı, 6’sı yüzbaşı, 4’ü üsteğmen, 6’sı asteğmen, 31’i astsubay ve 82’si uzman çavuş, toplam 131 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 36’sı, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest kaldı. Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen 95 şüpheliden 94’ü tutuklanırken, 1’i de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “FETÖ’nün çeşitli yapılanmalarında yer aldıkları” iddiasıyla 82’si muvazzaf, 50’si TSK’den ihraç ve emekli olmak üzere 132 kişi hakkında gözaltı kararı vermişti. 16 Eylül günü, 34 ilde 131 şüpheli gözaltına alınmıştı. 1 şüphelinin bulunması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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