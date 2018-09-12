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FETÖ soruşturmasında 4 ilde 5 gözaltı kararı

İbrahim UĞUR/TOKAT, (DHA)- TOKAT'ta FETÖ/PDY'nin 'mahrem hakim- savcı sınavlarına hazırlık çalışma evleri' soruşturması kapsamında 4 ilde 5 kişi hakkında gözaltı ve arama kararı verildi

12 Eylül 2018 12:57

İbrahim UĞUR/TOKAT, (DHA)- TOKAT\'ta FETÖ/PDY\'nin \'mahrem hakim- savcı sınavlarına hazırlık çalışma evleri\' soruşturması kapsamında 4 ilde 5 kişi hakkında gözaltı ve arama kararı verildi.
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün \'mahrem hakim- savcı sınavlarına hazırlık çalışma evleri\' soruşturması kapsamında Manisa, Balıkesir, Şanlıurfa, ve Malatya\'da 3 avukat, 1 ihraç hakim, ve 1 ihraç hakim adayı hakkında gözaltı kararı verildi. Başsavcılığın talimatı üzerine polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için operasyon başlattı.

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