FETÖ soruşturmasında 4 ilde 5 gözaltı kararı

İbrahim UĞUR/TOKAT, (DHA)- TOKAT\'ta FETÖ/PDY\'nin \'mahrem hakim- savcı sınavlarına hazırlık çalışma evleri\' soruşturması kapsamında 4 ilde 5 kişi hakkında gözaltı ve arama kararı verildi.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün \'mahrem hakim- savcı sınavlarına hazırlık çalışma evleri\' soruşturması kapsamında Manisa, Balıkesir, Şanlıurfa, ve Malatya\'da 3 avukat, 1 ihraç hakim, ve 1 ihraç hakim adayı hakkında gözaltı kararı verildi. Başsavcılığın talimatı üzerine polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için operasyon başlattı.