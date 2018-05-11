T24 LogoT24 Logo
Gündem

FETÖ SORUŞTURMASINDA 300 ASKERE GÖZALTI KARARI 

  Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturmada, 211'i muvazzaf 300 asker hakkında gözaltı kararı verildi

11 Mayıs 2018 13:26

 

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA
FETÖ\'nün Türk Silahlı Kuvvetleri\'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturmada, 211\'i muvazzaf 300 asker hakkında gözaltı kararı verildi. 
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu\'nca yürütülen soruşturma kapsamında, TSK\'ya sızdığı belirtilen 211\'i muvazzaf 300 asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bunun üzerine yapılan operasyonda 150 asker gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemleri İstanbul Emniyet Müdürlü Terörle Mücadele Şubesi\'nde devam ediyor. 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ATİKDHA FETÖ Türk Silahlı Kuvvetleri TSKCumhuriyet Başsavcılığı TerörSuçlar BürosuTSKBununEmniyet Müdürlü Terörle Mücadele

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24