FETÖ soruşturmasında 300 askere gözaltı kararı

Özden ATİK / İstanbul,(DHA)

FETÖ\'nün Türk Silahlı Kuvvetleri\'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturmada, 211\'i muvazzaf 300 asker hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu\'nca yürütülen soruşturma kapsamında, TSK\'ya sızdığı belirtilen 211\'i muvazzaf 300 asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bunun üzerine yapılan operasyonda 150 asker gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemleri İstanbul Emniyet Müdürlü Terörle Mücadele Şubesi\'nde devam ediyor.