T24 LogoT24 Logo
Gündem

FETÖ soruşturmasında 2 öğrenciye 6'şar yıl 3'er ay hapis

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de Fethullahçı Terör Örgütü’nün Kriptolu iletişim programı 'ByLock'u kullandıkları iddiasıyla tutuklu yargılanan 2 üniversite öğrencisine ayrı ayrı 6'şar yıl 3'er ay hapis cezası verildi

09 Kasım 2017 18:57

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de Fethullahçı Terör Örgütü’nün Kriptolu iletişim programı \'ByLock\'u kullandıkları iddiasıyla tutuklu yargılanan 2 üniversite öğrencisine ayrı ayrı 6\'şar yıl 3\'er ay hapis cezası verildi.
Kayseri 4\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde ayrı ayrı görülen davada tutuklu yargılanan sanıklar Gizem S. ile Büşra T. hazır bulundu. Tutuklu üniversite öğrencisi Gizem S. yaptığı savunmada \'ByLock\' programını indirmediğini ve kullanmadığını öne sürerek  tahliyesini istedi. Tutuklu diğer sanık Büşra Turan ise \"12 yıldır aynı hattımı kullanırım. Teknik bir sorun olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle o programı indirmedim, kullanmadım. Terör örgütünün hiçbir zaman içerisinde bulunmadım” dedi.
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanıklar Gizem S. ve Büşra T.\'ye \'silahlı terör örgütü üyesi olmak\' suçundan  6 yıl 3 ay hapis cezası ile cezalandırılmalarına, tutukta geçirdikleri süre göz önünde bulundurularak tahliyelerine karar verdi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Yasin DALKILIÇKAYSERİ DHA KAYSERİde Fethullahçı TerörKriptoluKayseriAğır Ceza MahkemesindeGizemBüşraTutukluBüşra TuranTeknikKesinlikleTerörMahkeme

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24