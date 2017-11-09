FETÖ soruşturmasında 2 öğrenciye 6'şar yıl 3'er ay hapis

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de Fethullahçı Terör Örgütü’nün Kriptolu iletişim programı \'ByLock\'u kullandıkları iddiasıyla tutuklu yargılanan 2 üniversite öğrencisine ayrı ayrı 6\'şar yıl 3\'er ay hapis cezası verildi.

Kayseri 4\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde ayrı ayrı görülen davada tutuklu yargılanan sanıklar Gizem S. ile Büşra T. hazır bulundu. Tutuklu üniversite öğrencisi Gizem S. yaptığı savunmada \'ByLock\' programını indirmediğini ve kullanmadığını öne sürerek tahliyesini istedi. Tutuklu diğer sanık Büşra Turan ise \"12 yıldır aynı hattımı kullanırım. Teknik bir sorun olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle o programı indirmedim, kullanmadım. Terör örgütünün hiçbir zaman içerisinde bulunmadım” dedi.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanıklar Gizem S. ve Büşra T.\'ye \'silahlı terör örgütü üyesi olmak\' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası ile cezalandırılmalarına, tutukta geçirdikleri süre göz önünde bulundurularak tahliyelerine karar verdi.