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FETÖ SORUŞTURMASINDA 2 İŞ ADAMI TUTUKLANDI

  * Bank Asya'ya toplamda 7 milyon 400 bin lira yatırdığı iddia edilen İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Zekeriya Mete ve İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreter Yardımcısı Alpaslan Arduç "Silahlı te

21 Şubat 2018 13:45

 

* Bank Asya\'ya toplamda 7 milyon 400 bin lira yatırdığı iddia edilen İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Zekeriya Mete ve İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreter Yardımcısı Alpaslan Arduç \"Silahlı terör örgütü üyeliği\" suçlamasıyla tutuklandı. 

Haber: Ümit TÜRK İstanbul / DHA 
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu\'nun FETÖ\'nün mali yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturmada, Fetullah Gülen\'in talimatıyla Bank Asya\'ya para yatırdıkları iddia edilen  5 iş adamı, emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından 4\'ü için tutuklama talep eden savcılık bir kişi için ise adli kontrol talep etti. Dün gece Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği\'nde sorguları tamamlanan şüphelilerden Zekeriya Mete ile Alpaslan Arduç\'un, “Silahlı terör örgütü üyeliği\" suçlamasıyla tutuklanmasına karar verildi. Hakimlik, diğer şüpheliler S.Ç., K.T. ve İ.S.Ş.\'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. 

OLAYIN GEÇMİŞİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Fetullah Gülen\'in talimatından sonra Bank Asya\'ya, 27 Ocak 2014\'te İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği\'nce 3 milyon 600 bin, 17 Haziran 2014\'te ise birliğin alt birimi olan Şekerli Mamuller Tanıtım Grubu\'nca 3 milyon 800 bin lira yatırıldığı iddia edilmişti. Söz konusu soruşturma kapsamında 8 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmış, 7 kişi gözaltına alınmıştı. H.K., isimli bir kişi ise adresinde yapılan aramada bulunamamıştı. Gözaltına alınan 7 kişiden 2\'si  emniyetten serbest bırakılırken 5 kişi dün adliyeye sevk edilmişti. 
 
 
 

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