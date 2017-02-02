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'FETÖ' soruşturmasında 177 polis hakkında gözaltı kararı

Hakkında gözaltı kararı verilen 177 kişi arasında meslekten ihraç edilen polisler de bulunuyor

02 Şubat 2017 14:05

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, darbe girişiminin ardından Gülen cemaatine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, aralarında meslekten ihraç edilenlerin de bulunduğu 177 polis hakkında gözaltı kararı aldı.

Son olarak dün Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında  35 polis memuru gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan polis memurlarından 10'u tutuklanmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, 177 polisin gözaltına alınması talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik aralarında Ankara, İstanbul, İzmir, Gaziantep ve Konya'nın da bulunduğu 25 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.  Polislerin bir bölümünün gözaltına alındığı, diğerlerinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Gözaltına alınan polisler, ifadeleri alınmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğüne getirilecek.

 

 

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