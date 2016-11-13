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'FETÖ' soruşturmasında, 103 iş adamı hakkında iddianame hazırlandı

Adana'da, 103 iş adamı hakkında 25 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı

13 Kasım 2016 23:24

Adana'da 15 Temmuz darbe girişimi sonrası başlatılan ‘FETÖ/PDY’ soruşturması kapsamında 37'si tutuklu olmak üzere 103 iş adamı hakkında 25 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları istemiyle iddianame hazırlandı.

İddianamede, bazı iş adamlarının darbe girişimi gecesi 'FETÖ' ile bağlantılarının olduğunun ve örgüte finans sağladıklarının anlaşılmaması için ellerine Türk bayraklarını alıp sokaklara çıktığı, bazılarının ise Ankara’ya gidip Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde demokrasi nöbeti tuttuğu da öne sürüldü.

İddianameden: O gece imama müdahale edip sala okumasını engellendi

Hürriyet'te yer alan habere göre, iddianamede sanıkların, "terör örgütüne üye olmaktan" 15 yıl, "terör örgütüne finans sağlamak" suçundan da 10 yıl olmak üzere toplam 25 yıl hapis cezası ile cezalandırılmaları istendi.

Bazı iş adamlarının darbe girişimi gecesi 'FETÖ' ile bağlantılarının olduğunun ve örgüte finans sağladıklarının anlaşılmaması için ellerine Türk bayraklarını alıp sokaklara çıktığı, bazılarının ise Ankara’ya gidip Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde demokrasi nöbeti tuttuğu da iddia edildi.

Ayrıca, sanık bir müteahhidin oğlunun ise 15 Temmuz gecesi camideki imama müdahale edip sala okumasını engellediği iddiası da dosyadaki tutanaklar içinde yer aldı. Sanık iş adamlarının çoğunun örgüt ile bağlantılı derneklere üye oldukları ve belli zamanlarda sohbet toplantıları yapıp 'himmet' adı altında para topladıkları da iddianamede öne sürüldü.

İddianamede, bazı iş adamlarının örgütün yardımıyla kısa sürede anormal bir şekilde büyümelerine de dikkati çekildi.

Sanık iş adamlarından ayrı olarak da 54 şirketin mal varlıklarına el konulması için ihtiyati tedbir istenen iddianamede, 42 iş adamı hakkında ise takipsizlik kararı verildi. İddianame, Adana'da yeni kurulan ve terör suçlarına bakacak olan 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkemece iddianamenin kabul edilmesinin ardından 103 iş adamının yargılanmasına başlanacak.

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