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 FETÖ Soruşturması: SP il yöneticisinin tutukluluğunun devamına karar verildi

 Ümit TÜRK/İSTANBUL, (DHA) FETÖ'nün şifreli haberleşme programı Bylock'u kullandığı iddiasıyla hakkında, "Silahlı terör örgütü" üyeliği suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Saadet Partisi(SP) İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi avukat Musta

14 Kasım 2017 18:44

 Ümit TÜRK/İSTANBUL, (DHA) FETÖ\'nün şifreli haberleşme programı Bylock\'u kullandığı iddiasıyla hakkında, \"Silahlı terör örgütü\" üyeliği suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Saadet Partisi(SP) İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi avukat Mustafa Yaman\'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi.  

İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmada, sanık ve avukatlarının savunmalarının ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Sanık Mustafa Yaman\'ın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, sanığın kullanmış olduğu iddia edilen Bylock görüşme içeriğinin ilgili birimden istenmesine hükmetti. Sanığın kullanmış olduğu telefon numarasına ait HTS kayıtlarının da istenmesine karar veren mahkeme heyeti, sanık avukatlarına delillerini toplaması için süre vererek duruşmayı 9 Ocak\'a erteledi. 
 

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