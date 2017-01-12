'FETÖ' soruşturması kapsamında el konulan kız öğrenci yurdu Ensar Vakfı'na devredildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin dün gerçekleşen meclis oturumunda, Bahçelievler'deki Safiye Sultan Kız Öğrenci Yurdu'nun 'FETÖ' soruşturması kapsamında el konulduktan sonra 25 yıllığına Ensar Vakfı'na devredilmesi büyükşehir meclisinde tartışmalara neden oldu.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, kararı eleştiren CHP’li Meclis üyesi Seyitali Aydoğmuş’un konuşması sırasında mikrofonu kapatıldı. AKP’li meclis üyelerinin Ensar Vakfı’na koruma kalkanı olması dikkat çekti. Bahçelievler Belediyesi’nin CHP’li Meclis üyesi Seyitali Aydoğmuş dün İBB Meclisi’nde gündem dışı söz alarak, Karaman’daki öğrenci yurdunda yaşanan cinsel istismarla gündeme gelen Ensar Vakfı’na devredilen yurtla ilgili konuşmaya başladı.

Yurdun Kredi Yurtlar Kurulu’na devredilmesini istediğini belirten Aydoğmuş, "Yarın, bu kenti peşkeş çektiğiniz aşağıda sayacağım vakıf ve cemaatlere verdiğiniz yerlerden doğru aldatılırsanız size kimse inanmaz. Onun için yüce meclisten istediğimiz bu kadim toprakların bir daha aldatılmaya tahammülü yok. Yol yakınken diyemiyorum ama nerden dönerseniz kâr” dedi. Ensar Vakfı’nın ‘sabıkalı’ olduğunu söyleyen Aydoğmuş’un, ‘şimdi sabıkalarını size sayacağım’ deyince, mikrofonu kapatıldı. CHP’li Meclis üyeleri sıralara vurarak, mikrofonun kapatılmasına tepki verdi. Meclis başkanı Ahmet Selamet oturuma 10 dakika ara verdi. Aranın ardından CHP Grubu meclis oturumuna dönmedi. Grup Başkanı Ahmet Selamet konuşmanın 'üslup’tan dolayı kesildiğini söyledi. AKP'li Meclis üyesi Faruk Aydın ise şöyle konuştu:

“Üslup çok ağırdı. Ensar Vakfı’yla ilgili elinde sabıka kaydı mı var? Ensar Vakfı kamu yararı için çalışan bir vakıf. Milletvekillerinin, bakanların yetiştiği bir vakıf, milletimize hizmet eden bir vakıf. Söylenen sözleri kabul etmiyorum. Bunları şahıs olarak değil, Ensar Vakfı’nın şube başkanı olarak söylüyorum. Sözlerini kendisine iade ediyorum.”

Aydoğmuş, daha sonra Ensar Vakfı’na verilen yerleri sıralayıp, konuşmasına şöyle devam edecekti: “Rize’de cinsel istismardan İl Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Nuri Gezmiş Şube Başkanı’na 24 yıl 2 ay hapis cezası verildi. Çorum Ensar Vakfı Şube Başkanı Din Bilgisi Öğretmeni Zekai İşler 14 yaşındaki E.Y. ile 13 yaşındaki E.G’ye cinsel tacizden 12 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Yargıtay 11 Ekim 2016’da kararı onadı. Karaman’da Muharrem Büyüktürk 45 çocuğa cinsel tacizden 508 yıl 3 ay hapis cezası aldı. Manisa Ensar Vakfı yaz okulunda cinsel istismar ortaya çıktı. Batman şubesinde cinsel istismar yaşandı.”