'FETÖ' soruşturması kapsamında 35 gazeteci hakkında gözaltı kararı

'FETÖ' soruşturması kapsamında medya yapılanması iddialarına ilişkin bu sabah operasyon düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Cumhuriyet Savcısı Murat Çağlak tarafından yürütülen operasyonda aralarında gazetecilerin de bulunduğu 35 kişi hakkında gözaltı kararı var. Hakkında gözaltı kararı verilen Ergun Babahan, Prof. Dr. Osman Özsoy ile Şemsettin Efe’nin yurt dışında olduğu tespit edildi. Yavuz Baydar'ın evinde de arama yapıldığı öğrenildi. Baydar ve eşi evde olmadığı için kapıyı çilingirle açan polisin, arama ve tutanak tuttuktan sonra evden ayrıldığı bildirildi. Eski Todays Zaman yazarı ve Avrupa Parlamentosu Yeşiller Grubu danışmanı Ali Yurttagül'ün de evinde arama yapıldığı öğrenildi.

Operasyonda eski Yeni Şafak Genel Koordinatörü ve Zaman yazarı Nurullah Öztürk, Samanyoluhaber yazarı Rasih Yılmaz, eski Yeni Şafak yazarı Murat Aksoy, Abdullah Alparslan Akkuş, hurriyet.com.tr editörü Dinçer Gökçe, eski Bugün muhabiri İskender Yunus Tiryaki, Levent Arap, eski Radikal ve Meydan Gazetesi Ankara Temsilcisi Ömer Şahin ve Ayhan Şimşek gözaltına alındı.

Sabah’ta yer alan listeye göre hakkında gözaltı kararı çıkarılan gazetecilerden bazıları şöyle:

Kerim Balcı, Gökçe Fırat, İhsan Yılmaz, Erhan Başyurt, Eyüp Can Sağlık, Kemal Gülen, Atilla Taş.

Atilla Taş, Twitter üzerinden yaptığı bir açıklamada "Hakkımda gözaltı kararı olsa haber verirler herhalde, kaçak falan da değilim. Kaçacak korkacak bir şeyim de yok zaten. Yerim yurdum belli" dedi.

Taş'ın paylaştığı mesaj şöyle: