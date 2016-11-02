'FETÖ' soruşturmalarından sorumlu bilirkişi de ByLock'çu çıktı!

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nda 'FETÖ' soruşturmalarından sorumlu olan bilirkişi ve müfettiş yardımcısı İ.S.E.’nin, ‘kırmızı ByLock’ listesinde yer aldığı ortaya çıktı. Habertürk'ten Elif Çülük'ün haberine göre, İ.S.E.’nin daha önce de devletin kritik birimlerinde çalıştığı öğrenildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara Başsavcılığı’nın talimatıyla Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı’na 'FETÖ' operasyonu düzenledi. Operasyonda FETÖ/PDY ile irtibatlı olduğu tespit edilen, aralarında 2 müfettiş yardımcısı, eski STV muhabiri ve komiser yardımcısının da olduğu 21 kişi gözaltına alındı. Sanayi Bakanlığı’nda cemaat mensubu oldukları iddia edilen 4 memurun ise firari olduğu ortaya çıktı.

15 kişinin kriptolu mesajlaşma sistemi ‘ByLock’u kullandığı öne sürüldü. Gözaltına alınanların emniyetteki ifadelerinde, “Suçlamaları kabul etmiyoruz, ByLock programını indirmedik, nasıl kullanıldığını bilmiyoruz” dediği belirtildi. Gözaltına alınanlardan 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Polis, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nda 'FETÖ' soruşturmalarından sorumlu bilirkişi ve müfettiş yardımcısı olan İ.S.E.’nin ‘kırmızı ByLock listesi’nde yer aldığını tespit etti.

KOSGEB’i de soruşturan isim

Müfettiş yardımcısı olan İ.S.E.’nin, bir dönem de Küçük ve Ortak Ölçekli Sanayiyi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’nda (KOSGEB) 'FETÖ' soruşturmalarını yürüttüğü öğrenildi. İ.S.E.’nin, daha önce de devletin bazı kritik birimlerinde görev yaptığı kaydedildi.