"FETÖ şantajıyla para toplayan gazetecilere operasyon geliyor"

HaberTürk yazarı Sevilay Yılman, son günlerde FETÖ üzerinden şantajla "kasasını dolduran" pek çok gazeteci olduğunu söyledi. geçen günlerde Bolu'da bir medya sahibine yapılan operasyonu hatırlatarak, "İnşallah devamı gelir bu operasyonların" diyen Yılman, ismini vermediği bir milletvekilinin kendisine, "Bir değil, birkaç kişi var bu işi yapan. Çok yakında tüm Türkiye bunların kim olduklarını ve kime nasıl şantaj yaptıklarını belgeleriyle öğrenecek!" dediğini aktardı.

Sevilay Yılman'ın, "Ataşehir ve Battal İlgezdi’ye niçin sahip çıkılamaz?" başlığyla (11 Aralık 2017) yayımlanan yazısı şöyle:

FETÖ üzerinden şantajcılara operasyon mu geliyor?

Daha önce benim yine bu köşede dile getirmiş olduğum FETÖ üzerinden işadamlarına, siyasilere şantaj yapan gazetecilerle ilgili bir ilk yaşandı önceki gün. Bolu’da yayın yapan bir yerel televizyonun sahibi olan M.A.adlı gazeteci kılıklı tip, gözaltına alınmış. İddiaya, göre şehirdeki esnaf ve bazı işadamlarını, “FETÖ’cü damgası” vurmakla tehdit ediyormuş. Hakkında 15 kişi şikâyette bulunmuş. İnşallah devamı gelir bu operasyonların. Zira son günlerde FETÖ üzerinden şantajla kasasını dolduran gazetecilere ilişkin çok iddia var ortalıklarda. Bu iddiaları ortaya atanlar da yenilir yutulur tipler değil. Mesela bu iddiayı geçenlerde bayağı önemli bir milletvekilinden duyduk biz. Biz derken aralarında benim de olduğum birkaç gazeteci. Diyor ki o vekil: “Bir değil, birkaç kişi var bu işi yapan. Çok yakında tüm Türkiye bunların kim olduklarını ve kime nasıl şantaj yaptıklarını belgeleriyle öğrenecek!”

Bakalım dediği olacak mı? Bekleyip göreceğiz...