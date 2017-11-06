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FETÖ sanıklarına hapis cezası

SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan 9 sanık, hapis cezasına çarptırıldı

06 Kasım 2017 20:34

SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan 9 sanık, hapis cezasına çarptırıldı.
Samsun\'da bugün görülen FETÖ/PDY duruşmasında, 9 sanık, hakim karşısında son kez ifade verdi. Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmaya, tutuklu yargılanan ve meslekten ihraç edilen öğretmenler Aydın Aydoğdu, Zafer Çiçek, Erkan Özkan, Murat Aksan, Fatih Bakuş ve Ahmet Öztürk bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Tutuksuz sanıklar Fatih Sarıoğlu, Yakup Kurak ve Tarık Özcan ise duruşma salonunda hazır bulundu.
Suçsuz olduklarını belirtip, beraatlerini talep eden sanıklar hakkında, mahkeme heyeti kararını verdi. 6 tutuklu sanık, \'Silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan 6\'şar yıl 3\'er ay hapis; 3 tutuksuz sanık ise \'Terör örgütüne üye olmadan yardım etmek\' suçundan 2\'şer yıl 1\'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

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