T24 LogoT24 Logo
Gündem

FETÖ sanıkları için 'tek tip kıyafet' kararı için son söz bakanlar kurulunun

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- ADALET Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ömer Faruk Aydıner, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) sanıklarının duruşmalara getirilirken giyeceği 'tek tip kıyafet' ile ilgili çalışmalarını tamamladıklarını

23 Aralık 2017 14:41

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- ADALET Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ömer Faruk Aydıner, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) sanıklarının duruşmalara getirilirken giyeceği \'tek tip kıyafet\' ile ilgili çalışmalarını tamamladıklarını belirterek, üretime başlamak için Bakanlar Kurulu\'ndan çıkacak kararı beklediklerini söyledi.
Bursa\'da, Ceza İşleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen \'Ceza Muhakkemesinde Uzlaştırma\' seminerine katılan Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ömer Faruk Aydıner, daha sonra Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş\'u ziyaret etti, savcılarla toplantı yaptı. Müsteşar Yardımcısı Aydıner, FETÖ/PDY\'den yargılanan sanıkların duruşmalara getirilirken giyeceği \'tek tip kıyafet\' ile ilgili açıklama yaptı. Aydıner, \'badem kurusu\' renginde olması düşünülen kıyafet için tüm hazırlıklarını tamamladıklarını belirterek, Bakanlar Kurulu\'ndan konuya ilgili olarak çıkacak kararı beklediklerini söyledi. Aydıner,  bu kararın alınmasının ardından, aralarında Bursa E Tipi\'nin de bulunduğu birçok cezaevinde FETÖ sanıkları için tek tip kıyafet üretimi yapabileceklerini ifade etti. Aydıner, bakanlık olarak bu konuda hazır olduklarını da belirtti.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HalilDHA ADALET Bakanlığı Müsteşar YardımcısıFaruk Aydıner Fethullahçı TerörDevlet Yapılanması FETÖPDYBakanlar KuruluBursa CezaGenel MüdürlüğüMuhakkemesinde UzlaştırmaAdalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24