FETÖ sanığının yalanını 'ByLock' dokümleri ortaya çıkardı

Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM\'da görülen FETÖ davasında tutuklu yargılanan ve \'ByLock\' ısrarla kullanmadığını öne süren Esra Akay\'ın, bu uygulama ile 229 mesaj gönderdiği ve 192 mesaj aldığı belirlendi.

Erzurum\'da FETÖ/PDY\'ye yönelik sürdürülen soruşturmalar kapsamında örgütün kriptolu haberleşme programı \'ByLock\'u kullandığı belirlenen Esra Akay gözaltına alındı. Akay, geçen 4 Temmuz\'da tutuklandı ve hakkında Erzurum 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde \'silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan dava açıldı. Hazırlanan iddianamede, Esra Akay\'ın 17 Ağustos 2014 tarihinde \'ByLock\' uygulamasın cep telefonlarına yükleyerek kullanmaya başladığına değinildi. Esra Akay\'ın FETÖ/PDY\'ye müzahir Pak İnşaat İş Sendikası\'na üyeliğinin bulunduğu tespit edilen Akay\'ın yine örgüte müzahir olan Palandöken İnsan Kaynakları Eğitim ve Danışmanlık İnşaat Taahhüt Ticaret Sanayii Limited Şirketi\'nde SGK kayıtlarının bulunduğu belirlendi. Açılan davada Esra Akay\'ın \'silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan 7.5- 15 yıl hapsi istendi.

Erzurum 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yargılanmasına başlanan Esra Akay, suçlamaları kabul etmedi. Örgüt üyesi olmadığını savunan Akay, bel fıtığı olduğu için cezaevinde sağlık sorunları ile yaşadığını belirterek tahliyesini istedi. \'ByLock\'u indirip- kullanmadığını öne süren Esra Akay\'a Mahkeme Başkanı, \"Hiç mi kullanmadın? \'Kesinlikle kullanmadım\' diyorsun öyle mi?\" diye sordu. Esra Akay, \"Evet kesinlikle böyle bir program kullanmadım\" diye karşılık verdi. Bunun üzerine mahkeme başkanı \"192 mesaj almışsın, 229 mesaj göndermişsin. Yazışmalarla alınan tedbirler var. Hepsinde sana Esra olarak hitap etmişler. İsimleri farklı olan kişiler var. Onları da tespit ettik. Bugüne kadar gelen en kapsamlı doküm seninki\" dedi.

Mahkeme başkanının açıklaması üzerine ne diyeceğini şaşıran Esra Akay, hiçbirşey söylemeden duruşma salonundan ayrıldı.