FETÖ sanığının 'kumpas' notu delil oldu

Mutlu YUCA/BOLU, (DHA) - BOLU\'nun Mudurnu İlçesi\'nde kurdukları dernek aracılığıyla dini sohbetler yaparak FETÖ/PDY\'ye eleman kazandırmaya çalıştıkları iddia edilen 5\'i tutuklu 20 sanığın, \'terör örgütü üyesi olmak\' suçundan yargılanmasına başlandı. Örgüt yöneticisi Ahmet Ç.\'nin, \'Kumpas. Açık arıyorlar bulamıyorlar. Sadece dernek üyeliği. Hiçbir suçlamayı kabul etmeyin\' notuyla örgüt üyelerine verdiği mesaj iddianamede delil olarak yer aldı.

Bolu Ağır Ceza Mahkemesi salonu yetersiz olduğu için Bolu Belediyesi Nikah Salonu\'nda yapılan duruşmaya sanıkların tümü katıldı. Mudurnu\'da kurdukları Mudurnu Eğitim Sevenler Derneği aracılığıyla sohbetler yaparak örgüte eleman kazandırdıkları, 2014 yılından sonra Bank Asya\'ya para yatırarak örgüt üyeleriyle birlikte gezilere katıldıkları ve örgütün gizli haberleşme programı \'Bylock\' kullandıkları iddia edilen sanıklar, salona geniş güvenlik önlemleri altında getirildi. Sanıklar, kimlik tespitlerinin ardından savunlarını yaptı.

Dava iddianamesinde örgütün Bolu\'daki şirketinde çalışan tutuklu sanıklardan örgüt yöneticisi Ahmet Ç\'nin, eşi Ü.N.Ç. ile birlikte örgütün ilçe yapılanması ve faaliyetlerini yürütmesi için örgüt tarafından görevlendirildiği belirtildi. Ahmet Ç. ve eşi Ü.N.Ç\'nin, örgüte üye kazandırılarak, örgütün amaç ve faaliyetleri doğrultusunda çalışmalar yapmak için sivil toplum kuruluşlarının legal görüntülerinden faydalanarak Mudurnu Eğitim Sevenler Derneğini kurdukları ifade edildi.

İddianamede Ahmet Ç.\'nin, eşiyle birlikte evine yapılan baskında yakalandığında üzerinden çıkan ve örgüt üyelerini diri tutmak, örgütle irtibatlı kişilerin çözülmesini engellemek adına kendisinin yazdığı nota da yer verildi. \"Kumpas. Açık arıyorlar, bulamıyorlar. Sadece dernek üyeliği. Hiçbir suçlamayı kabul etmeyin. Sizin itirafınızı istiyorlar, reddedin. Birlik olun. Yıldırma, gözdağı vermeye çalışıyorlar. Siz suçlu değilsiniz. Avukat almıyorlar. Sordukları soru dışında cevap vermeyin\" yazılı not iddianamede delil olarak yerini aldı.

İlk duruşmada kimlik tespitleri yapılan sanıklar, daha sonra tek tek savunma yapacak.



