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'FETÖ' sanığının ifadelerini yayımlayan 2 gazeteci tutuklandı

Gözaltına alınan 3 gazeteciden 2'si "Gizliliğin ihlali" gerekçesiyle cezaevine gönderildi

03 Ağustos 2017 18:20

Gaziantep’te, FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan bir patronun ifadesini yayınladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 gazeteciden 2’si "gizliliği ihlal" gerekçesiyle tutuklandı.

Sendika.org'da yer alan habere göre Gaziantep’te FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan inşaat firması patronu, savcılıktaki sorgusunda örgüte ilişkin itiraflarda bulundu. Patronun tutuklandığı dosyaya da mahkeme tarafından gizlilik kararı getirildi. Geçen hafta sonu kentte yayın yapan bazı yerel gazeteler ile internet siteleri, tutuklanan patronun gizlilik kararı bulunan dava dosyasındaki ifadelerini yayımladı. Bunun üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı "gizliliği ihlal" ettikleri gerekçesiyle 4 gazeteci hakkında gözaltı kararı verdi.

Dün sabah (2 Ağustos) ev ve iş yerlerinde arama yapılan yerel gazeteciler Metin Aybey ve Murat Güreş ile yerel internet sitesi çalışanı Furkan Gökşen gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı verilen ve şehir dışında olduğu için sabah evinde bulunamayan Kadir Akkurt ise akşam saatlerinde kente dönünce gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü’nde ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen 3 yerel gazeteci savcılık sorgularının ardından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan yerel gazeteciler Murat Güreş ile Furkan Gökşen tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Metin Aybey ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kadir Akkurt’un ise sorgusu sürüyor.

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