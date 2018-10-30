FETÖ sanığının AİHM başvuruna ret

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR’de, hamileyken Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan ve kaldığı cezaevinden bebeğinin yaşam koşulları nedeniyle tahliyesi için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) başvuran zabıt katibi Tuba Yazıcıoğlu’nun talebi reddedildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Terörle Mücadele Şube ekipleri, 28 Nisan 2017 tarihinde düzenlenen operasyonda ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçlamasıyla zabıt katibi Tuba Yazıcıoğlu’nu gözaltına aldı. Hamile olan Yazıcıoğlu, emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede 3 Mayıs 2017 tarihinde tutuklandı. İzmir Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na konan Yazıcıoğlu, hamileliğini gerekçe göstererek tahliye başvurusunda bulundu. Ancak yerel mahkeme, Yazıcıoğlu’nun başvurusunu reddetti. Bunun üzerine Yazıcıoğlu, Anayasa Mahkemesi’ne tahliye başvurusu yaptı. Yazıcıoğlu’nun hamileliği ile ilgili tedavi gördüğü hastaneden cezaevi koşullarının sağlığını olumsuz etkilemeyeceği yönünde raporun sunulduğu Anayasa Mahkemesi de talebi reddetti.

Yazıcıoğlu, Haziran 2017’de hastanede doğum yaparak tekrar cezaevine döndü. Yazıcıoğlu bu kez bebeğinin yaşamı için cezaevinin koşullarının yetersiz olduğunu gerekçe gösterip AİHM’ye hak ihlali ve tahliye başvurusu yaptı. AİHM’de Adalet Bakanlığı’ndan konuyla ilgili bilgi istedi. Adalet Bakanlığı, AİHM’ye gönderdiği belgelerle cezaevi koşullarının tehdit oluşturmadığını, aksine Yazıoğlu’nun bebeğinin beşikte yattığını, yeni doğan bebekler için düzenlenen özel bir bölümün bulunduğunu, rahatsızlık durumunda hastaneye yatırıldığını, hem annenin, hem de bebeğinin beslenmesine dikkat edildiğini belirtti. AİHM de Adalet Bakanlığı’nın gönderdiği belgelere dayanarak Yazıoğlu’nun tahliye talebini reddederken, hak ihlaline yönelik başvurusunu iç hukuk yollarının tüketilmemesi nedeniyle kabul etmedi.