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FETÖ sanığından Adalet Bakanı Bozdağ'a 15 Temmuz hediyesi!

Bakan Bozdağ'ın Sinop ziyaretinde dikkat çeken kareler...

25 Mart 2017 16:36

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a Sinop ziyareti sırasında 'FETÖ' sanığı bir kişi 15 Temmuz saati hediye etti.

Halksesi.com'dan Mete Çağdaş’ın haberine göre; referandum çalışmaları kapsamında dün karayolu ile Ankara’dan Sinop’a gelen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın yemek yediği sırada Sinop’un Durağan Belediyesi’nin AKP’li Başkanı Ahmet Kılıçaslan arkasına geçerek hatıra fotoğrafı çektirmek istedi. Ancak dikkat çeken nokta Kılıçaslan’ın kardeşi Enver Kılıçaslan’ın FETÖ bağlantısı olduğu iddiasıyla meslekten ihraç edildiği, Din Kültürü Eğitimi öğretmeni olan damadı Salim Teke’nin de 'FETÖ'den yaklaşık 8 aydır Sinop E tipi cezaevinde tutuklu olduğu, kızının da 'FETÖ ablası' olduğu iddiasıydı.

Bozdağ'a 15 Temmuz saati hediyesi

Öte yandan Bakan Bozdağ’ın Sinop’un Ayancık ilçesini ziyareti esnasında, 'FETÖ' bağlantısı olduğu iddiası ile yaklaşık 3 ay cezaevinde yattıktan sonra tahliye edilen Ayancık merkez cami imamlarından ve aynı zamanda Diyanet-Sen Ayancık ilçe temsilcisi olan Fikret Yaman’ın bakan Bozdağ’a üzerinde “SELALARLA DURDURULAN DARBE 15 TEMMUZ 2016 UNUTMAYACAĞIZ” yazılı duvar saati hediye etmesi dikkat çekti.

Fikret Yaman’ın 27 Mart'ta Sinop’ta 'FETÖ’den hâkim huzuruna çıkacağı belirtildi.

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