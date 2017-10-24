FETÖ sanığına 9 yıl 9 ay hapis

SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da tutuklu yargılanan Ferdun Töre, \'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan 9 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun\'daki FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, terör örgütünün okullarında yöneticilik yaptığı iddia edilen Ferdun Töre gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, savcılık ifadesinin ardından nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Samsun 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde tutuklu yargılanan Ferdun Töre, bugünkü karar duruşmasında hazır bulundu. Mahkeme heyeti, sanığa, terör örgütünün gizli haberleşme programı ByLock tespit ve değerlendirme tutanaklarının geldiğini ve Ferit-1 kullanıcı adıyla görüşme yapıldığının belirlendiğini hatırlattı. Sanık ise \"ByLock tespit ve değerlendirme tutanağının benimle bir ilgisi yoktur. Hiçbir şekilde ByLock kullanmadım. Zaten yazılı beyanımda hakkımdaki tüm suçlamalarla ilgili cevap verdim. Olmayan bir şeyi ispatlayamıyorum. 2014 yılında kurumdan ayrıldım. Beraatimi istiyorum\" dedi.

Sanık ifadesinin ardından kararı açıklayan mahkeme heyeti, Ferdun Töre\'yi \'terör örgütüne üye olmak\' suçundan 9 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıp, tutukluluk halinin devamına karar verdi.