FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgütün şifreli mesajlaşma programı ByLock\'u kullandığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan Şeyma Aşçı, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılarak, tahliye edildi. Tutuksuz yargılanan Osman Baştuğ ise delil yetersizliğinden beraat etti.

2. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davada, ByLock kullandığı iddiasıyla tutuklu yargılanan Şeyma Aşçı, üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek beraatini istedi. Mahkeme heyeti, yaptığı yargılama sonucu, sanık Aşçı\'yı, \'Silahlı terör örgütü üyesi olma\' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı ve tutuklulukta geçirdiği süreyi göz önünde bulundurarak tahliyesine karar verdi.

Aynı mahkemedeki diğer davada ise 28 Eylül 2016’da gözaltına alınan, ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Osman Baştuğ suçsuz olduğunu ifade ederek, beraatini talep etti. Mahkeme heyeti, Baştuğ\'un delil yetersizliğinden beraatine karar verdi.