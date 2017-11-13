FETÖ sanığı Tuğgeneral Sağır'ın yargılamasına devam edildi

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA) - FETHULLAHÇI Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu sanık eski Sivas Garnizon Komutanı Tuğgeneral Fatih Celaleddin Sağır\'ın yargılamasına devam edildi. Mahkeme bir sonraki duruşmada Sivas Valisi Davut Gül, Belediye Başkanı Sami Aydın ile AK Parti Sivas Milletvekili Hilmi Bilgin\'in tanık olarak dinlenmesine karar verdi.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında adı sıkıyönetim komutanları listesinde yer aldığı için meslekten ihraç edilen ve tutuklanan eski 5\'inci Piyade Eğitim Tugayı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Fatih Celaleddin Sağır hakkında \'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek\' ve \'Silahlı terör örgütü kurma veya yönetmek\' suçlarından Sivas 2\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde açılan davaya devam edildi. Bugünkü duruşmaya Tokat T Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan Fatih Celaleddin Sağır, avukatları ve bir yakını katıldı.

Duruşma tanık beyanlarının ve gelen belge ve raporların okunması ile başladı. Daha sonra duruşmaya İstanbul Bakırköy Adliyesi\'nden SEGBİS ile bağlanan Sağır\'la Denizli 11\'inci Piyade Tugay Komutanlığı\'nda beraber çalıştığı emekli asker İbrahim Özçelik\'in ifadesinin alınması ile devam etti. Duruşmada ifade veren Özçelik 1989-1991 yılları arasında Sağır ile beraber görev yaptıklarını, kendisinin de önceleri Fethullah Gülen\'e sempatisinin olduğunu, 17/25 Aralık\'tan sonra ilgisinin kalmadığını söyledi. 2013 ve 2014 yıllarında askeri şurada mazisinde FETÖ ile iltisakı olduğunu bildiği subayların tuğgeneralliğe terfi olması nedeniyle endişelerinin arttığını ve BİMER\'e bildiklerini yazdığını dele getiren Özçelik \"Ben de bu arkadaşlarla zamanında fikir ve gönül birliğindeydim. Ancak ayrıldım, zira bu kişilerin talimatla ile hareket etmeleri hoşuma gitmiyordu. 1987 yılında Kara Harp Okulu 3\'ncü sınıftayken bazı arkadaşlarla ışık evlerine gitmemizden dolayı soruşturma geçirdim. Bu soruşturma geçirdiğim arkadaşların hepsinin daha sonra general olduğunu öğrendim. Sanığın da general olduğunu gördüm, ancak sanık bizden üç yıl önce mezun olmuştu. Yani bu soruşturmada sanık yoktu. Bu soruşturmadaki kişilerin general olduğunu görünce BİMER\'e bildirdim. 6 kişinin ismini BİMER\'e yazdım. Aralarında sanık Fatih Celaleddin Sağır da vardı. Bu kişilerin 15 Temmuz\'dan sonra tutuklandığını görünce şaşırmadım. Elbetteki bunlarla ilgili elimde belge, delil, ispat ve fotoğraf bulunmuyor. Fatih Celalettin Sağır\'ı 26 yıldır görmüyorum\" ifadelerini kullandı.

Tanığın ardından söz alan sanık Fatih Celalettin Sağır ise mahkeme dosyasında yer alan dönemin Emniyet Müdürü Turgay Çalışkan\'ın ifadesinde kendisinden Ankara\'ya Polis Özel Harekat ekiplerinin istendiğini ifade ederek, \"Ankara\'ya özel harekat polisinin istenmesi demek Sivas\'ta biz kalkışmanın olmadığının en açık delilidir. Sivas\'ta bir kalkışma olsaydı Ankara\'dan ekip istenmezdi. Bu bile başlı başına bir delildir\" ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti Fatih Celaleddin Sağır\'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Dava savcısının talebi üzerine mahkeme heyeti bir sonraki duruşmada 15 Temmuz gecesi Fatih Celalettin Sağır ile birlikte Valilik binasında bulunan Vali Davut Gül, Belediye Başkanı Sami Aydın, AK Parti Sivas Milletvekili Hilmi Bilgin\'in tanık olarak dinlenmesine karar verdi. Duruşma 19 Aralık tarihine ertelendi.

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