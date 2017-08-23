FETÖ sanığı Tuğgeneral Sağır: Darbe başarılı olsaydı yine yargılanacaktım

SİVAS, (DHA) - FETHULLAHÇI Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu yargılanan eski Sivas Garnizon Komutanı Tuğgeneral Fatih Celaleddin Sağır, \"15 Temmuz\'da gerçekleştirilen darbe girişimi başarılı olsaydı gelen emirlere uymadığım için yargılanacaktım. Darbe girişimi başarısız oldu yine yargılanıyorum\" dedi.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında adı Sivas Sıkıyönetim Komutanı listesinde yer aldığı için meslekten ihraç edilen ve tutuklanan 5\'inci Piyade Eğitim Tugayı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Fatih Celaleddin Sağır hakkında \'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek\' ve \'Silahlı terör örgütü kurma veya yönetmek\' suçlarından Sivas 2\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde açılan davaya devam edildi. Bugünkü duruşmaya Sivas E Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan Fatih Celaleddin Sağır, avukatları ve bir yakını katıldı.

Duruşmada ilk olarak Bandırma T Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan Sağır\'ın da Harp Okulundan arkadaşı Tuğgeneral Mehmet Akyürek, SEGBİS aracılığıyla tanık olarak dinlendi. Aynı okulda okuduklarını ve Sağır\'ı tanıdığını ifade eden Akyürek. \"Ben kendisinin bu yapıda olduğunu bilmiyorum. Bu yapıya girmesi için de herhangi bir telkinde bulunmadım. Çok samimi değildik. Karakteri düzgün bir insan. Sert bir mizaca sahip, iyi bir askerdi. Bir cemaatin emrinin altına gireceği ve emir alacağını düşünmüyorum. Dürüst, çalışkan bir arkadaştı\" dedi.

Dönemin Sivas İl Emniyet Müdürü Turgay Çalışkan\'ın, Sağır hakkındaki tanık ifadesinin okunmasının ardından savunma yapan Fatih Celaleddin Sağır, Çalışkan\'ın ifadesinde geçen saatlerin çelişkili olduğunu söyledi. Sağır şöyle konuştu:

\"İfadede yer alan saatler çelişkilidir. Yatsı namazı o sıra 22.00 sularında okunuyordu. Namazı kılmış, otele gitmiş 23.00\'e yakın bir saat olmaktadır. Benim gece 02.00\'da Valilik binasına geldiğimi söylüyor. Ben Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmasını valilik binasında televizyondan izledim. Oturup hatta orada 2 bardak çay içtim. Basından öğrendiğimiz kadarıyla Cumhurbaşkanımızın konuşması saat 00.20 gibidir. Jandarma Komutanı Bektaş Aslan\'ı aramış \'oradan kaç\' demiş. Neden böyle ifade kullanmış. Bektaş Aslan\'ın verdiği ifadeye göre \'darbeyi yapanlar FETÖ\'cü sakın kaale alma\' demiş. Konuşulmamış konuları konuşulmuş gibi göstermektedir. Emniyet Müdürü Turgay Çalışkan güya 4 özel harekat polisiyle darbeye engel olacakmış. Sonra 15 kişi daha katılmış. Çalışkan\'ın verdiği ifadeye göre karargahta araç hareketliliği olmuş. Karargaha gece 24.00\'dan önce 2 araç giriş-çıkışı olmuştur. Valilikteki balkon konuşması ile ilgili aramızda böyle bir konuşma geçmemiştir. Hatta balkon konuşmasını yapması için Vali beye ilk söyleyen kişi benim. Balkonda konuşma yapmak için uzun süre balkonda megafon bekledik. Sonra konuşmalar oldu. Ben Valilik binasından gece 03.00 gibi ayrıldım. Üç dört kişi ile birlikte askeri gazinoya geçtik. Orada çay içtik. Ben darbeyle ilgili olarak orada Cumhurbaşkanımızın, Başbakanlık döneminde \'Onlara karşı ne istediler de vermedik\' sözünü hatırlatarak \'cezalarını çeksin nankörler\' dedim. \'Devletin ekmeğini yiyip devlete ihanet edemezler\' ifadelerini kullandım. Valilik binasına kaçta geldim, kaçta çıktım hepsi kayıtlarda mevcuttur.\"

\"DARBE BAŞARILI OLSAYDI YİNE YARGILANACAKTIM\"

Darbenin başarılı olması durumunda sıkı yönetim mahkemeleri tarafından yargılanacağını ifade eden Sağır, \"Bana darbe emri akşam 22.15 civarında geldi ama ben o emre uymayarak Valilik binasına gittim. Eğer darbe başarılı olsaydı verilen emirlere uymadığım için yine yargılanacaktım. Darbe başarısız oldu yine yargılanıyorum. Ben gece 03.00\'e kadar Valilik binasındaydım. Neden sabaha kadar alınmadım da alınmak için sabahı bekletildim. Gözaltına alınınca \'Devlet her türlü reaksiyonu göstermek zorundadır, görevini yapabilirsiniz\' dedim. O esnada kamuflajlıydım. Emniyet Müdürü Turgay Çalışkan üstümü değişmemi ve sonra gelip beni alacağını söyledi. Ben de kendisinin gelmesine gerek olmadığını kendim gideceğimi söyledim. Polislerle birlikte emniyet müdürlüğüne gittim\'\' dedi.

\"BALKONDA ELİMİ İNDİRDİĞİM DOĞRU DEĞİL\"

O gece Valilik binasında protokolün halkı selamlaması sırasında Belediye Başkanı Sami Aydın\'ın elini kaldırması sırasında, kendisinin elini kaldırmadığı yönündeki iddialara da cevap veren Sağır, \"Belediye Başkanı Sami Aydın benim elimi havaya kaldırırken ani ve hızlı bir şekilde elimi kaldırdığından omzumdaki rahatsızlıktan dolayı canım acıması reaksiyonundan elimi indirdim. Hatta \'Başkan beni aşağıya mı atacaksın\' diye söyledim. Elimi indirmemin sebebi omzumdaki acının verdiği reflekstir. Diğer elim zaten Vali beyin eliyle birlikte havadaydı.\"

\'BİZ AKLIMIZI GÖNLÜMÜZÜ KİMSEYE EMANET ETMEDİK\'

Sivas\'ta darbeden zarar görmüş hiç kimsenin olmadığını söyleyen Fatih Celaleddin Sağır, kendisinin sadece Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bir üyesi olduğunu belirterek, \"36 yıldır devletin bekası için teröristle mücadele ettim. Terörle yargılanmak benim için onur kırıcıdır. 15 Temmuz gecesi hainler Meclisi bombalayarak vicdanları öldürmüştür. Benim burada olmamı kader istedi. Beni adaletinize zarar getirmeyecek şekilde yargılayın. 249 insan bu ülkede şehit edildi. Sivas\'ta darbeden zarar görmüş bir insan yok. Ülkenin insanını öldürmek için yemin etmedik. Biz gönlümüzü, aklımızı kimseye emanet etmedik. Bu ülkeyi koruyacağımız için yemin ettik. Bazıları ayağını kaldırıp yemin etmiş olabilir, onları göremedik\" dedi.

Mahkeme heyeti Fatih Celaleddin Sağır\'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek tanıkların dinlenmesi için duruşmayı 13 Kasım\'a erteledi.

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