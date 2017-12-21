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FETÖ sanığı, tanık olan Muğlaspor Başkanı'nı örgüte yardım yapmakla suçladı

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA) - MUĞLA'da, FETÖ/PDY çatı davasında, 22'si tutuklu, 41 sanığın 'silahlı terör örgütüne üye olma ve örgüt yöneticiliği' suçundan yargılanmasına devam edildi

21 Aralık 2017 20:34

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA) - MUĞLA\'da, FETÖ/PDY çatı davasında, 22\'si tutuklu, 41 sanığın \'silahlı terör örgütüne üye olma ve örgüt yöneticiliği\' suçundan yargılanmasına devam edildi. Etkin pişmanlık yasasından faydalanıp itirafçı olan Muğla Sanayici ve İş Adamları Derneği (MUSİD) eski Başkanı Sami Çoban, \"Muğlaspor Başkanı H.B. örgüte yardımlar yapmıştır. 2016 yılında bir kolejin kapanış konuşmasında okulun açılışını ağlayarak anlatmıştır\" dedi. Tanık olarak dinlenen H.B. ise \"O dönem çocuğum o kolejde okuyordu. Okul yönetimi konuşma yapmamı istedi, ben de konuştum. Ama ağlamadım\" dedi.
FETÖ/PDY Muğla çatı davasının, Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi\'nin duruşma salonuna dönüştürülen Muğla Ticaret ve Sanayi Odası\'nda görülmeye devam eden duruşmasına, tutuklu 22 sanık, yoğun güvenlik önlemleri altında, cezaevi ring araçlarıyla getirildi. Tutuksuz sanıklardan da duruşmaya gelenler oldu. Avukatlar da duruşma salonunda hazır bulundu.
Etkin pişmanlık yasasından faydalanarak itirafçı olan tutuklu sanık işadamı Sami Çoban, mahkeme heyetine itiraf mektubu verdi. Çoban, \"Muğlaspor Kulüp Başkanı H.B.\'nin cemaat sohbetlerine katıldığını biliyorum. Örgüte yardımlar yapmıştır. 2016 yılında bir kolejin kapanış konuşmasında okulun yapılış aşamasında çok zorluklar çekildiğini, çok emeklerinin olduğunu anlatarak o günleri ağlayarak anlatmıştı. Bu olayın videosu da vardır. Mezun olan 8\'inci sınıf öğrencilerine dağıtılmıştır. İl İmamı S.D. ile sıklıkla görüşen kişiydi. Yine burs, kurban ve nakdi yardımlar yaptığını biliyorum\" dedi.
Duruşmaya tanık olarak gelen Muğlaspor Kulüp Başkanı H.B. ise \"O dönem çocuğum o kolejde okuyordu. Okul yönetimi konuşma yapmamı istedi, ben de konuştum. Ama ağlamadım. Daha önce verdiğim ifade aynen geçerlidir\" diye konuştu.
H.B., daha önceki ifadesinde \"Fethullah Gülen Cemaati ile tanışmam 2009 yılında oldu. S.D. bana, Muğla\'da hizmet amaçlı yurt yaptıklarını, fakir öğrencileri burada barındırdıklarını, tüm bunların esnafın yardımlarıyla yapıldığını, esnafla akşam sohbetleri yapıldığını söyleyerek benim de katılmamı istedi. Ben de kabul ettim. Dönem dönem toplantılara katıldım. Toplantılarda bizlere Fethullah Gülen\'in kasetlerini izletiyorlardı. Daha sonra sohbet ediyorduk. Sonra Muğla\'daki ihtiyaçlardan bahsedip bizlerden yardım istemeye başladılar\" diye konuşmuştu.
Duruşma, diğer sanık ve tanıkların ifadeleriyle devam ediyor.

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