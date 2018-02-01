FETÖ sanığı tahliye edildi, eşi bayıldı

Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM\'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında dava açılan, örgüte ait yurtlarda müdürlük yapan Mahmut Bal, \'silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kimse Yok Mu Derneği\'nde de şube başkanlığı yapan Mahmut Bal\'ın hükümle birlikte 2 yıl 8 ay sonra tahliye olduğunu duyan salondaki eşi baygınlık geçirdi. Eşinin tahliye olduğuna inanamayan kadını, sanık avukatı ikna etmeye çalıştı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında FETÖ/PDY\'ye ait yurtlarda müdürlük yapan Mahmut Bal, 5 Mayıs 2016\'da tutuklandı. Örgütle bağlantılı Kimse Yok Mu Derneği\'nde şube başkanlığı yapan Mahmut Bal hakkında Erzurum 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde dava açıldı. Hazırlanan iddianamede Bal\'ın, örgüt liderinin talimatıyla örgüte ait Bank Asya\'ya para yatırdığı, örgütün gizli haberleşme programı Bylock kullandığı vurgulandı. İddianamede, Bal\'ın görev yaptığı yurtlarda kalan öğrencilerin alınan beyanlarına da yer verildi.

Mahmut Bal\'ın 2011-2012 yıllarında müdür olarak görev yaptığı Osman Bektaş Yüksek Öğrenim Yurdu\'nda kalan E.Ç.\'nin bilgi sahibi olarak ifadesine başvuruldu. 2007 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi Tarih Öğretmenliği Bölümü\'nü kazandığını belirten E.Ç., şunları söyledi:

\"İlk önce devlet yurdunda kaldım. Daha sonra arkadaşlarım ile eve çıktık. Maddi durumumum iyi olmaması nedeni ile ev kirasını ödeyemedim. Arkadaşlarım aracılığıyla bu yurda gittim. Zor durumda olduğum için mecburen bu yurtta kaldım. Yurtta kaldığım süre içerisinde Fetullah Gülen kitaplarının okunması ve sohbetlere katılım zorunluydu. Hatta bu faaliyetlere katılmadığım için babama şikâyet edildim. Bu şahısların talimatlarını yapmayınca yurt senedi işleme konuldu. Bu nedenle bana ön tebligat geldi. Borcu amcam ödedi. Yurtta öğrencilerin dışında, işadamları, doktorlar, öğretim görevlileri ve emniyet mensubu amirlerin katıldığı toplantılar yapılıyordu. Bu toplantılara öğrencilerin girmesinin yasaktı. Yurtta kalan öğrencilere yurt dışında bulunan cemaate ait okullarda çalışabilecekleri söylendi. Hatta yurttaki öğrencilerden evlenmek isteyenlere kızların fotoğraflarının bulunduğu albümler gösterildi.\"

HÜKÜMLE BİRLİKTE TAHLİYE OLDU

Karar duruşmasında, Mahmut Bal suçlamaları yine kabul etmedi. Mahmut Bal\'ı,\'silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum eden mahkeme, hükümle birlikte sanığın tahliyesine karar verdi. Bal\'ın duruşmayı takip eden eşi, kararın açıklaması sonrası baygınlık geçirdi. Duruşma salonundan güçlükle çıkarılan Mahmut Bal\'ın eşi avukatına \"Duyamadım, gerçekten tahliye oldu mu?\" diye gözyaşı döktü. Sanık avukatı Bal\'ın eşini tahliye olduğunu söyleyerek sakinleştirmeye çalıştı.