FETÖ sanığı savcı: Cezaevi kütüphanesinde Gülen kitapları var

Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM\'da FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla yargılanmasına başlanan eski savcı İlhami Akbaba, ele geçirilen elebaşı Fetullah Gülen kitaplarıyla ilgili, \"Kitapları okumak amaçlı almadım. Kitaplar gerekli devlet denetiminden geçmiş, basılmıştır ve bandroller vardır. Şu anda kaldığım Yozgat Cezaevi kütüphanesinin demirbaş listesinde halen Fetullah Gülen kitapları yer almaktadır\" dedi.

Darbe girişimi sonrası başlatılan soruşturmalar kapsamında Hınıs Adliyesi\'nde görevli Cumhuriyet Savcısı İlhami Akbaba, 23 Ağustos 2016\'da tutuklanarak cezaevine kondu. HSYK\'nın 29 Kasım 2016 tarihli kararı ile meslekten ihraç edilen Cumhuriyet Savcısı hakkında Erzurum 3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde dava açıldı. \'Silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianamede, eski savcının 12 Ağustos 2014\'te gizli haberleşme programı \'ByLock\'u cep telefonuna indirdiğine yer verildi. İlhami Akbaba\'nın cep telefonundan çıkan Fetullah Gülen ile FETÖ sanığı komedyen Atalay Demirci\'ye ait fotoğraflar suç unsuru sayıldı. Savcı Akbaba\'nın kaldığı misafirhanede yapılan aramada ele geçirilen Fetullah Gülen\'e ait \'Bir kırık dilekçe\' ile \'Sabah- akşam zikirleri, duaları\' kitaplarına el konuldu.

Erzurum 3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde dün ilk kez hakim karşısına çıkan İlhami Akbaba duruşmaya tutuklu bulunduğu Yozgat E Tipi Cezaevi\'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Suçlamaları kabul etmeyen Akbaba, terör örgütü üyesi olmadığını, ByLock programının varlığından ilk kez 15 Temmuz\'da haberdar olduğunu ileri sürdü. Programı indirip, kullanmadığını iddia eden İlhami Akbaba, aleyhinde ifade veren meslektaşlarının kendilerini kurtarmak adına savunmalar yaptığını söyledi. Ele geçirilen kitapları daha önce görev yaptığı Kırşehir\'deki bir kırtasiyeden aldığını hatırlatan İlhami Akbaba, \"Kitapların varlığından dahi haberdar değildim. Bilgi sahibi olsaydım, suçlu olduğumu düşünseydim saklardım. Kitaplara para verip almadım. Aldığım kitaplar arasında hediye olarak verilmişti. El konulmamış ise fişini size sunabilirim, orada da hediye olarak verildiği görülecektir. Okunmak amaçlı alınmış kitaplar değildir. Şu anda kaldığım Yozgat Cezaevi kütüphanesinin demirbaş listesinde halen Fetullah Gülen kitapları yer almaktadır. Kitaplar gerekli devlet denetiminden geçmiş, basılmıştır ve bandrolleri vardır. ByLock programı hacker yöntemi ile ele geçirilmiştir, suç unsuru sayılmaz. Suçsuzum, aynı koğuşta kaldıklarımın tümü tahliye edildi. Ben de tahliyemi istiyorum\" dedi.

BABASI VE AMCASI KORUCU

Müvekkilinin babası ve amcalarının güvenlik korucusu olduğunu PKK ile mücadele ettiğini belirten Avukat Şenol Özel ise 15 Temmuz darbe girişimini lanetlediğini söyledi. Dosyaya eklenen ByLock raporuna göre müvekkilinin sadece programı indirdiğini aktaran Şenol Özel, mesaj veya mail gönderilmediğini tespit edildiğini vurguladı. Müvekkilinin savcılık sorgusunda FETÖ\'yü PKK ile eş değer gördüğüne işaret eden avukat Şenol Özel şunları söyledi:

\"Komedyen Atalay Demirci ve Fetullah Gülen fotoğraflarının delil olması kabul edilemez. Gülen\'in fotoğrafları halen daha tüm gazetelerde kullanılıyor. Ele geçirilen kitapları tüm milletvekilleri, bakanlar, sporcular, sanatçılar dahi zamanında okumuştur. Müvekkilimin şu anda kaldığı Yozgat Cezaevi kütüphanesinin demirbaş listesinde halen Fetullah Gülen kitapları yer almaktadır. Müvekkilim ByLock hususunda yanlış biliyor. Kayıtlar, hacker yöntemi ile değil bizzat operasyon sonucu ele geçirilmiştir. MİT, ByLock kayıtlarını ele geçirmek için Ukrayna Kiev\'e operasyon yaptı. Başarılı bir operasyonla tüm kayıtlar ele geçirildi. Müvekkilimin sadece programı indirmesi hiçbir yazışma yapmaması suçsuz olduğunu gösterir.\"

Mahkeme, İlhami Akbaba\'nın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.