FETÖ sanığı profesöre 6 yıl 10 ay hapis

Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, (DHA) - ERZURUM 3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen FETÖ/PDY davasında, meslekten ihraç edilen ve tutuklu yargılanan Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Kadir Yıldırım, \'silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan 6 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, sanığın tutuklulukta geçirdiği süreyi göz önünde bulundurarak, yurt dışına çıkış yasağıyla Yıldırım\'ın tahliyesine karar verdi.

Darbe girişimi sonrası başlatılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Yıldırım, 21 Temmuz 2016 tarihinde tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Meslekten ihraç edilen Yıldırım hakkında, \'silahlı terör örgütü yöneticiliği\' suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Erzurum 3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nce kabul edilen iddianamede, 17-25 Aralık sürecinden sonra Prof. Dr. Yıldırım\'ın sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yayımladığı paylaşımlara yer verildi. Yıldırım\'ın, sosyal medya hesabından Fetullah Gülen, Zaman Gazetesi ve Bank Asya ile ilgili paylaşımlar yaptığı, \'aydınlık yarınlara\' isimli kullanıcının \'Birileri Rezaların önünde şeref ve namusunu satar. Ötekiler hizmet, Bank Asya için malını, arabasını satar\' yazılı paylaşımı retweet’lediği tespit edildi. İddianamede, Yıldırım\'ın, örgütün \'doktorlar ünitesi\'nde görev yaptığı ve \'doktorlardan sorumlu imam\' olduğu kaydedildi. Yıldırım\'ın, kurban bağışı ve burs adı altında maddi yardımlarla örgüte menfaat sağladığına dair bilgi sahibi, tanık ve diğer şüphelilerin beyanlarının bulunduğuna da değinildi. İddianamede, ayrıca örgüt elebaşı Fetullah Gülen\'in talimatıyla Yıldırım\'ın Bank Asya\'ya yüklü miktarda para yatırdığına vurgu yapıldı.

Erzurum 3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yargılanan Kadir Yıldırım, suçlamaları kabul etmedi. FETÖ ile bağlantısı olmadığını öne süren Yıldırım, ele geçirilen Bank Asya dekontlarının kredi kartı ödemelerine ait olduğunu iddia etti. Duruşma savcısı, mahkemeye sunduğu mütalaada, Yıldırım\'ın iddianamedeki gibi \'silahlı terör örgütü yöneticiliği\' suçundan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın eyleminin \'silahlı örgüte üye olmak\' suçuna uyduğunu belirterek, Yıldırım\'ı 6 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanığın tutuklulukta geçirdiği süreyi göz önünde bulundurarak, yurt dışı yasağı ile Kadir Yıldırım\'ın tahliyesini kararlaştırdı.

FOTOĞRAFLI