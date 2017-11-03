FETÖ sanığı polise 6 yıl hapis ve tahliye

MALATYA, (DHA) - MALATYA\'da, FETÖ soruşturması kapsamında tutukla yargılanan eski polis memuru \'silahlı terör örgütü üyesi olma\' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, cezaya çarptırdığı eski polis memurunu, tutukluluk süresini göz önünde bulundurarak tahliye etti.

Malatya\'da, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan eski polis memuru Fikri Sertkaya, bugün hakkında görülen davanın karar duruşmasına çıktı. 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmada, tutuklu Sertkaya\'nın adına kayıtlı telefonda terör örgütünün gizli haberleşme uygulaması ByLock bulunduğu ve 54 kez erişim sağlandığı belirtildi. Mütalaasını veren Cumhuriyet Savcısı ise sanığın ByLock kullanıcısı olduğunu, tanık beyanları ve delil durumlarının dikkate alınarak \'silahlı terör örgütü üyeliği\' suçundan cezalandırılmasını istedi. Suçlamayı kabul etmeyen Sertkaya, 17 yıl boyunca trafik şubesinde görev yaptığını, FETÖ\'cü olması halinde farklı şubelerde çalışacağını belirterek, tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti eski polis memuru sanık Sertkaya\'yı \'silahlı terör örgütüne üye olma\' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kararın ardından Sertkaya, tutukluluk süresi göz önünde bulundurularak tahliye edildi.