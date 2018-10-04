FETÖ sanığı öğretmene, 6 yıl 3 ay hapis cezası

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görülen davada, tutuksuz sanık öğretmen Harun E., 6 yıl, 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davada tutuksuz sanık öğretmen Harun E. ile avukatı hazır bulundu. FETÖ/PDY üyesi olmadığını öne süren Harun E., üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, beraatını istedi. Özel bir kolejde öğretmen olduğunu ifade eden Harun E., \"FETÖ üyesi değilim. Örgütle hiçbir bağlantım olmadı. \'ByLock\' kullanmadım. Suçsuzum\" dedi. Mahkeme heyeti Harun E.\'yi, \'Silahlı terör örgütü üyeliği\' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.