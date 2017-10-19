FETÖ sanığı KOTO eski Başkanı'na 6 yıl hapis ve tahliye

Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 15 Temmuz darbe girişiminin ardından tutuklanan Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) eski Başkanı Murat Özdağ yargılandığı davada 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılırken, tutuklu bulunduğu süre göz önünde bulundurularak tahliye edildi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturma kapsamında Kocaeli Ticaret Odası eski Başkanı Murat Özdağ tutuklandı. Bugün, Kocaeli 4\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmaya Murat Özdağ ve avukatları katıldı. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile sesi ve görüntüsü değiştirilerek duruşmaya bağlanan gizli tanık, \"Zamanında bu yapıyla içli dışlı olmam nedeniyle sanığın yapının finansman kaynağı olduğu noktasındaki beyanım ve yine sanığın cemaatin kasası olduğu şeklinde verdiğim ifadem doğrudur. Bunlar benim geçmişte görüştüğüm kişilerden elde ettiğim bilgilerdir, bire bir şahit olduğum husus yoktur\" dedi.

Cumhuriyet savcısı verdiği mütalaasında, Murat Özdağ\'ın \'Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Kanunu\'na Muhalefet\' suçundan beraatine, FETÖ/PDY silahlı terör örgünün kuruluş, amaçları, faaliyet ve eylemlerini benimseyerek gönüllü olarak örgüt hiyerarşine dahil olmayı tercih ettiği, örgütle organik bağ kurduğu, yoğun faaliyette olduğunun anlaşılmasından \'Silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan cezalandırılarak, yattığı süre ve verilecek ceza miktarı göz önüne alınarak tahliyesini talep etti.

Son sözü sorulan Murat Özdağ, suçlamaları kabul etmeyerek, \"Bu davada yargılanmak bana zül gelmektedir. Çocuklarımın eğitimi için geçmişte bu yapıyla 3-5 kere görüşmem olmuştur. Ben bu şehrin evladıyım, kaçmadım, kovsalar da buradan gitmem, beraatimi talep ediyorum\" dedi.

Mahkeme heyeti, Murat Özdağ\'ın \'Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Kanunu\'na Muhalefet\' suçundan beraatine, \'Silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçlamasından 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına, yattığı süre göz önüne alınarak tahliyesine karar verdi.



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