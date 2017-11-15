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FETÖ sanığı komutanın emeklilik ikramiyesi blokesi kaldırıldı

Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - AFYONKARAHİSAR'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanan eski Afyonkarahisar İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral İsmet Gökhan Gülmez'in emeklilik ikramiyesi üzerindeki bloke, mahkemece kaldırıldı

15 Kasım 2017 20:23

Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - AFYONKARAHİSAR\'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanan eski Afyonkarahisar İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral İsmet Gökhan Gülmez\'in emeklilik ikramiyesi üzerindeki bloke, mahkemece kaldırıldı.
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanan eski Afyonkarahisar İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral İsmet Gökhan Gülmez, hakim karşısına çıktı. Afyonkarahisar 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki duruşmada \'silahlı terör örgütüne üye olma\' suçlamasıyla yargılanan Gülmez ve avukatı hazır bulundu.
İsmet Gökhan Gülmez, ifadesinin önceki duruşmalarda verdiği ifadeyle aynı olduğunu söyledi. Gülmez, adli kontrol şartının ve Ordu Yardımlaşma Kurumu\'ndaki (OYAK) emeklilik ikramiyesi üzerindeki blokenin kaldırılması talebinde bulundu. OYAK üzerindeki blokenin kaldırılmasını kabul eden mahkeme heyeti, adli kontrol şartının kaldırılması talebini ise reddetti. Dava ileri bir tarihe ertelendi.

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