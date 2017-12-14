FETÖ sanığı, kilisedeki iftara davet etmiş

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi\'nden (İKÇÜ) ihraç edilen, aralarında öğretim üyelerinin de bulunduğu 19\'u tutuklu, 9\'u tutuksuz, 28 kişinin yargılandığı davaya devam edildi. Duruşmada, tanık M.F.A., tutuklu sanıklardan Murat Bişgin\'in kendisini kilisede düzenlenen iftara davet ettiğini söyleyince, mahkeme başkanı, \"Kilisede iftar vermek ne anlama geliyor?\" diye sordu. Tanık, \"Ne anlama geldiğini bilmiyorum. Beni davet ettiler, gitmedim. Beni ramazan günü orada bir akrabam görse bu durumu ona açıklayamazdım\" yanıtını verdi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İKÇÜ\'de görevli akademisyen ve çalışanlara yönelik geçen yıl düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı çıkarılan 44 şüpheliden 40\'ı yakalandı. Şüphelilerden tutuklanan 29\'u hakkında dava açıldı. İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesi\'nce kabul edilen 139 sayfalık iddianamede; örgütün sözde \'İKÇÜ imamı\' olduğu öne sürülen Adem Fidan, meslekten ihraç edilen Diş Hekimliği Fakültesi\'nin kurucu dekanı Prof. Dr. Tancan Uysal, Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı eski Başkanı Prof. Dr. Şemsettin Karaca, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi eski Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Çete, Biyokimya Anabilim Dalı eski Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recep Sütçü, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü eski Başkanı Doç. Dr. Salih Yılmaz\'ın da aralarında bulunduğu 29 tutuklu sanık hakkında \'Silahlı terör örgütü üyeliği\'nden 10 yıla kadar hapis cezası istendi. Mahkeme heyeti, 4 Şubat\'taki duruşmada sanıklardan 9\'unun tahliyesine karar verdi. 30 Mart\'taki duruşmada ise tutuklu sanık Serkan Çoştur\'un dosyası ayrıldı. Çoştur hakkındaki dosya, Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki dava ile birleşti.

İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki davanın bugünkü duruşmasına, 19 tutuklu sanık ile 7 tutuksuz sanık katıldı. Tutuksuz sanıklardan 2\'si ise gelmedi. Duruşmada önce \'Garson\' kod adlı gizli tanık dinlendi. FETÖ üyesi olduğunu, ancak daha sonra örgütten ayrıldığını söyleyen gizli tanık, geçen yıl Ankara\'da mahrem imamlar operasyonu kapsamında emniyete bu kişilerin listesini verdiğini belirterek, \"FETÖ\'nün emniyet teşkilatı yapılanmasına yönelik 4 bin 700 kişilik mahrem hizmetler sınıfına mensup örgüt üyelerinin isimlerini verdim. Bunların 100\'e yakınını tanırım\" dedi.

\'KİLİSEDEKİ İFTARA DAVET ETTİ\'

Ardından konuşan ve üniversitede görev yaptığını söyleyen tanık M.F.A. ise tutuklu sanıklarından İsmet Ayvalık\'ın kendisini dini sohbetlere çağırdığını ama katılmadığını söyledi. Tutuklu sanıklardan Murat Bişgin\'in de kendisini kilisede düzenlenen iftara davet ettiğini belirten M.F.A., mahkeme başkanının \"Kilisede iftar vermek ne anlama geliyor?\" sorusuna ise \"Bunun ne anlama geldiğini bilmiyorum. Beni davet ettiler, ancak gitmedim. Beni ramazan günü orada bir akrabam görse bu durumu ona açıklayamazdım\" yanıtını verdi M.F.A. ayrıca, Bişgin\'in 17-25 Aralık sürecinden sonra AK Parti\'ye sempati duyduğunu ve çocuklarını örgüt okullarından aldığını kendisine söylediğini ifade etti.

Tanıklardan ilk kez ifade veren A.S. ise İKÇÜ imamı olarak bilinen Adem Fidan\'ı \'Asım\' kod adıyla tanıdığını söyledi. A.S., Fidan\'ın Menemen imamı olduğunu öne sürdü. Mahkeme başkanının, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock mesaj içeriklerinin dosyaya eklendiğini açıklamasının ardından, programı kullandıkları öne sürülen tutuklu sanıklar Halil Özçelik, Recep Sütçü, Mehmet Dallı, Murat Bişgin ve Ramazan Kavruk içeriklerin kendilerine ait olmadığını ve ByLock kullanmadıklarını söyledi.

Savcı ise haklarında \'mahrem imam\' suçlaması bulunan ve duruşmaya gelmeyen iki tutuksuz sanık hakkında, duruşmalara mazeretsiz bir şekilde katılmamaları ve ByLock kullandıklarının tespit edilmesi nedeniyle tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartılmasını istedi. Ayrıca tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti. Savcının taleplerinin ardından duruşma ertelendi.