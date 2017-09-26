FETÖ sanığı kadın: ByLock'u telefonuma fotoğrafçı yükledi

SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanan ve örgütün \'sohbet ablası\' olduğu iddia edilen Arzu A., \'ByLock\'u cep telefonuna fotoğrafçının yüklediğini söyledi.

Samsun\'un Terme İlçesi\'nde polisin yaptığı FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün \'sohbet ablası\' olduğu ve \'ByLock\' kullandığı iddia edilen Arzu A. gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol altında tutulmak kaydıyla serbest bırakıldı.

Samsun 4\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde \'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak\' ve \'terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet\' suçunlarından toplan 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakkında dava açılan tutuksuz sanık Arzu A.\'nın yargılanmasına bugün başlandı. Mahkeme heyeti sanığa etkin pişmanlık hükümlerini hatırlattı. Etkin pişmanlık hükümlerinden suç işlemediği için faydalanmak istemediğini söyleyen Arzu A. mahkeme heyetine verdiği ifadesinde, \"Darbe girişiminden önce bir dernekte çaycı olarak çalıştım. Dernekte bir fotoğrafçı da çalışan N.D. adlı kadın ile tanışp arkadaş oldum. Yaklaşık 2 yıl önce cep telefonumdaki nişan fotoğraflarımı bastırmak için yanına gittim ve telefonumu bırakıp çıktım. 3 gün sonra gittiğimde bana telefonuma whatsapp gibi birşey yüklediğini buradan görüşebileceğimizi söyledi. Daha sonra telefonum bozulunca hattımı ve telefonumu değiştirdim. Bank Asya\'ya da talimatla para yatırmadım\" dedi.

Sanık ifadesinin ardından cumhuriyet savcısı, Arzu A.\'nın tutuklanmasını talep etti. Cumhuriyet savcısının talebini reddeden mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.