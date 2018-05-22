FETÖ sanığı inşaat mühendisine 8 yıl 9 ay hapis

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görülen davada, örgütün mahrem imam olduğu iddia edilen tutuklu inşaat mühendisi Orhan Ezer, \'silahlı terör örgütü üyeliği\' suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davada, tutuklu sanık Orhan Ezer ile avukatı hazır bulundu. FETÖ/PDY\'nin mahrem yapılanması içerisinde yer aldığı ve örgütün kriptolu haberleşme programı \'ByLcok\' kullandığı iddialarını kabul etmeyen inşaat mühendisi Ezer, beraatini istedi. Mahrem imam olmadığını öne süren Ezer, \"Kod adım yok. Mahrem imam olduğum doğru değildir. ByLock kullanmadım. Bank Asya\'daki hesabımı 2014 yılında açtırmıştım. Örgütsel bir talimatla asla para yatırmadım. Suçsuzum. Beraatimi istiyorum\" diye konuştu.

Mahkeme heyeti yaptığı yargılama sonucu tutuklu sanık Orhan Ezer\'i \'silahlı terör örgütü üyeliği\' suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı ve tutukluluk durumunun devamına karar verdi.