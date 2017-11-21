FETÖ sanığı infaz koruma memurlarına ceza

ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR\'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında dava açılan 5 infaz koruma memurundan biri, 12 yıl, 3\'ü de 6\'şar yıl 3\'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Eskişehir 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde bugün yapılan duruşmaya tutuklu sanıklar Burhaneddin Şahbaz, Hüseyin Korkmaz, Kadir Taşçı, Rafet Karaca ile tutuksuz sanık İbrahim A. ve avukatlar katıldı. Sanıklar, suçsuz olduklarını söyleyerek tahliyelerini ve beraatlarını istedi.

Sanıklardan Burhaneddin Şahbaz, \"Bu hain darbe girişimini yapan terörü kınıyorum. FETÖ beni de mağdur etti. Kredilerimi ödeyemiyorum. Suçsuzum, beraatımı istiyorum\" dedi.

Mahkeme heyetinin \"2014 yılında bir bankadan 22 bin lira kredi çekip neden 20 bin lirasını Bank Asya\'ya yatırdın?\" diye sorması üzerine Şahbaz, \"Bir gayrimenkul alacaktım. Parayı tamamlamam gerekiyordu. Çektiğim krediyi faizsiz olsun diye Bank Asya\'da tuttum\" yanıtını verdi.

Mahkeme, Burhaneddin Şahbaz\'ı 12 yıl, Hüseyin korkmaz, Kadir Taşçı ve Rafet Karaca\'yı da 6\'şar yıl 3\'er ay hapis cezasına çarptırdı, tutuksuz sanık İbrahim A.\'nın da beraatına karar verdi. Heyet, sanıklardan Hüseyin Korkmaz, Kadir Taşçı ve Rafet Karaca\'yı cezaevinde kaldıkları süreyi göz önünde bulundurup elektronik kelepçe takılmak suretiyle tahliye etti.