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FETÖ sanığı gazeteciye 6 yıl 3 ay hapis cezası

ESKİŞEHİR, (DHA) - KAPATILAN Zaman Gazetesi'nin Eskişehir muhabiri Mehmet Kuru, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında açılan davada, 6 yıl, 3 ay hapis cezasına çarptırıldı

17 Ekim 2017 22:14

ESKİŞEHİR, (DHA) - KAPATILAN Zaman Gazetesi\'nin Eskişehir muhabiri Mehmet Kuru, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında açılan davada, 6 yıl, 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında Eskişehir 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde dava açılan, kapatılan Zaman Gazetesi\'nin Eskişehir muhabiri Mehmet Kuru, bugün son kez hakim karşısına çıktı. Tutuksuz yargılanan evli 1 çocuk babası Kuru, suçlamaları kabul etmedi. Kuru, \"Ben bu örgütün ne okullarına gittim, ne de yurtlarında kaldım. Çocuğumu okullarına göndermedim. Zaman Gazetesi benim sadece ekmek kapımdı. Ben örgüt üyesi değilim. Himmet parası adı altında bir bağışta bulunmuş değilim. 16 yıldır muhabirlik yapıyorum\" dedi.
Mahkeme heyeti Mehmet Kuru\'yu \'Terör örgütüne üye olmak\' suçundan 6 yıl, 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

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