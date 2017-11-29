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FETÖ sanığı: 'Fiko25' ben değilim

Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, (DHA) - ERZURUM'da görülen FETÖ/PDY davasında, 'ByLock'u 'fiko25' rumuzuyla kullandığı tespit edilen tutuklu sanığa mahkeme başkanı, "'Fiko25' isminin kısaltması olabilir mi?" diye sordu

29 Kasım 2017 12:43

Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, (DHA) - ERZURUM\'da görülen FETÖ/PDY davasında, \'ByLock\'u \'fiko25\' rumuzuyla kullandığı tespit edilen tutuklu sanığa mahkeme başkanı, \"\'Fiko25\' isminin kısaltması olabilir mi?\" diye sordu. Fikret O. isimli sanık, \"Böyle bir şey yapacak olsam kriptolu bir şey kullanırdım. Kendi ismimin kısaltmasıyla niye kullanayım?\" diyerek, suçlamaları reddetti. 
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'nın (FETÖ/PDY) örgütün şifreli haberleşme programı \'ByLock\'u 15 Aralık 2015 tarihinde kullandığı belirlenen Fikret O., geçen 13 Eylül\'de tutuklanarak, cezaevine konuldu. Fikret O. hakkında, 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde \'silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Erzurum 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde, dün görülen ilk celsede tutuklu sanık Fikret O. ile avukatı hazır bulundu. Örgüt üyesi olmadığını savunan Fikret O., sözleşmeli işçi olarak çalıştığı için bu tür işlere zamanının olmadığını dile getirdi. Bank Asya\'ya hesap artırıcı para yatırmadığını da ileri süren Fikret O., çocuklarını örgütün dershanelerine göndermediğini söyledi. \'ByLock\'u indirip, kullanmadığını öne süren Fikret O., suçsuz olduğunu belirterek, tahliyesini istedi.
Bunun üzerine mahkeme başkanı, tutuklu sanığa \'ByLock\' döküm içeriklerinin tespit edildiğini, \'Fiko25\' kullanıcı adıyla programın kullandığını kaydetti. Mahkeme başkanı, Fikret O.\'ya \"Fiko25 isminin kısaltması olabilir mi?\" diyerek, tek tek saydığı listesinde yer alan isimleri tanıyıp, tanımadığını sordu. Suçlamayı yine kabul etmeyen Fikret O., \"Böyle bir şey yapacak olsam kriptolu bir şey kullanırdım. Kendi ismimle niye kullanayım? İsimlerin hiçbirini tanımıyorum\" diye yanıt verdi.
\'ByLock\' üzerinden 145 mesaj aldığı rapor haline getirilen Fikret O.\'nun tutukluluk halinin devamına karar verilerek, eksikliklerin giderilmesi için duruşma, ertelendi.

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