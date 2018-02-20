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FETÖ sanığı eski tuğgeneralin yargılanmasına devam edildi

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından tutuklanan Sivas eski Garnizon Komutanı Tuğgeneral Fatih Celaleddin Sağır'ın yargılanmasına devam edildi

20 Şubat 2018 17:23

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından tutuklanan Sivas eski Garnizon Komutanı Tuğgeneral Fatih Celaleddin Sağır\'ın yargılanmasına devam edildi.
Sivas 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki duruşmaya, \'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme\' ve \'silahlı terör örgütü kurma veya yönetme\' suçlamalarıyla yargılanan ve Tokat T Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan Fatih Celaleddin Sağır ile avukatları katıldı. Duruşmada daha önce SEGBİS çözümlemelerinde bazı hususların atlandığını söyleyen Sağır, \"Önceki duruşmada tanık olarak dinlenen Vali Davut Gül, Belediye Başkanı Sami Aydın ve Ak Parti Milletvekili Hilmi Bilgin\'e Cumhurbaşkanının konuşması esnasında makamda olup olmadığımı sormuştum. Vali Davut Gül, tek cümle ile orada olmadığım yönünde bilgi vermişti. Sanırım bu husus atlanmış. SEGBİS kayıtlarının yeniden incelenmesini istiyorum\" dedi.
Sağır ayrıca, darbeci eski Tümgeneral Mehmet Dişli ile Cumhuriyet Üniversitesinin Ar-Ge birimini gezdiği yönünde verilen bilginin doğru olmadığını öne sürdü. Sanık Sağır, \"Önceki beyanlarımı tekrar ederim. Eksiklikler giderildikten sonra esasa dair savunmalarımı yapacağım\" diye konuştu.
Sanık avukatlarından Ayten İzmirli ise, 15 Temmuz darbe girişimi öncesi Mehmet Dişli\'nin Sivas\'a gelerek çeşitli ziyaretler yaptığı ile ilgili beyanların gerçeği yansıtmadığını ifade ederek mahkeme heyetinden Dişli\'nin tanık olarak dinlenmesini istedi.
Duruşma, eksiklerin giderilmesi için 29 Mart\'a ertelendi.

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