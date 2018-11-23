FETÖ sanığı eski şube müdürüne 8 yıl 9 ay hapis

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK\'ta, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 2016 yılında tutuklanan, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi eski Müdürü Barış Pekince, 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Zonguldak 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde bugün görülen duruşmaya, tutuklu Barış Pekince ve avukatı ile yakınları katıldı. Pekince, son savunmasında, suçlamaları kabul etmediğini belirterek, beraatini talep etti. Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucu Barış Pekince\'yi \'silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.

Darbe girişiminde görevde olan ve daha sonra Zonguldak\'ta FETÖ/PDY ile ilgili soruşturmaları yürüten Barış Pekince\'nin, örgütün şifreli haberleşme programı \'ByLock\'u kullandığı tespit edilmişti. Pekince, 11 Ağustos 2016\'da görevinden uzaklaştırılmıştı. MİT Başkanlığı\'nın incelemesi sonucu Barış Pekince, 2016 yılının Kasım ayında tutuklanmıştı.



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